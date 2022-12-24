Trabzonspor - Fenerbahçe Maçı Canlı Anlatım!

FENERBAHÇE 0-0 TRABZONSPOR
MAÇTAN DAKİKALAR
1' Hakemin düdüğüyle ilk yarı başladı
5' Trabzonspor sol kanattan tehlikeli geldi. Ceza sahasına giren Trezeguet, savunmadan önce topa sert vurdu, kaleci Altay gole izin vermedi. Yardımcı hakem de bayrağını havaya kaldırdı.
7' Fenerbahç Batshuayi ile sol kanattan ceza sahasına girmek istedi fakat Trabzonspor savunmasında Larsen araya girdi.
12' Fenerbahçe çok etkili geldi. Rakip ceza sahasında İrfan Can'ın pası ile topla buluşan King, sol çaprazdan sağ ayağıyla plase denedi top direkten döndü.
16' Trabzonspor'da Visca'nın savunma arkasına derin oynadığı topta Maxi Gomez'in gelişine vuruşu savunmadan döndü.
24' Trabzonspor Eren'le soldan hücum geliştirmek istedi, Fenerbahçe savunmasında Osayi kademeye tam zamanında girerek topu dışarı gönderdi.
31' İki takımda bu dakikalarda karşılıklı top kayıpları gerçekleştiriyor.
35' İrfan Can Kahveci, sağ kanattan Osayi'nin hareketleneceğini düşünerek gelişi güzel bir pas denedi. Top dışarı çıktı.
43' Yedek kulübesinde Bakasetas-Batshuayi tartışmasına katılan Fenerbahçe'nin 2. kalecisi İrfan Can Eğribayat, itirazları sonrası sarı kart gördü.
45' Fenerbahçe'de sol kanatta önünde geniş bir hareket alanı yakalayan King, hızla son çizgiye kat edip topu penaltı noktasına çevirdi. Meşin yuvarlak Batshuayi'nin gerisine düştü ve mutlak gol şansından sonuç alınamadı.
TRABZONSPOR: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir, Trezeguet, Visca, Maxi Gomez.
FENERBAHÇE: Altay, Osayi, Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Szalai, Arao, Crespo, İrfan Can, Ferdi, Joshua King, Batshuayi.
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