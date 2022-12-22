Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda Samsunspor maçında oynayan oyuncular rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular, dinamik ısınma ve denge çalışmasının ardından 5'e 2 ve rondo çalışması yaptı. Antrenman çift kale maç ve dayanıklılık ile son buldu. Karadeniz ekibi, yarın yapacağı antrenmanla Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürecek.

Gökmen Şahin





iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.