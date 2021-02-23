Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenmana korona virüs tedavileri devam eden oyuncuların yanı sıra tedavisi süren Abdulkadir Ömür de katılmadı. Bordo-mavililerde Abdulkadir Parmak takımla birlikte çalışmalara başlarken, Trondsen ise arkadaşlarından ayrı koşu yaptı.

Karadeniz ekibi, idmanda dinamik ısınma hareketlerinin ardından mobilizasyon ve kuvvet çalışmaları gerçekleştirildi. 5'e 2 çalışmalarıyla devam eden antrenman dar alan oyunları ve çift kale maç ile son buldu.

Trabzonspor, yarın gerçekleştireceği antrenmanla Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürecek.

Gökmen Şahin