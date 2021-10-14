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Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Süper Lig'in 9. haftasında sahasında karşılaşacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda dinamik ısınma hareketlerinin ardından 5’e 2 çalışmaları yapıldı. Dar alan oyunları ile devam eden antrenmanımız çift kale maç ile son buldu.

Antrenmana tedavileri devam eden Abdülkadir Parmak ve Fode Koita katılmadı. Milli maçta sakatlanan Marek Hamsik ile takımdan ayrı çalışmalara başlarken, bu oyuncuların Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek. Serkan Asan ve İsmail Köybaşı'nın karşılaşmada oynayıp oynayamayacakları ise maç saatinde kesinleşecek. Dorukhan Toköz'ün ise Abdullah Avcı'nın şans vermesi halinde kadroda yer alabileceği belirtildi.
Trabzonspor yarın yapacağı antrenmanla Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürecek.

Gökmen Şahin
 

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