Trabzonspor, Fenerbahçe rekabetinde 129. randevu

Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor, yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek. Trabzon Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 13 Şubat 1974'te yapılan ve golsüz beraberlikle sonuçlanan Türkiye Kupası çeyrek final maçıyla başlayan 47 yılı aşkın rekabette, galibiyet sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor.

Sarı-lacivertli ekip, 95 lig, 14 Türkiye Kupası, 9 özel, 4'er Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık Kupası ve 2 TSYD Kupası olmak üzere toplam 128 maçtan 49'nu kazandı. Bordo-mavili takım ise 41 galibiyet elde etti. Taraflar 38 karşılaşmada da eşitliği bozamadı. Fenerbahçe'nin 162 golüne, Trabzonspor 142 golle yanıt verdi.

Ligde Fenerbahçe üstün

Trabzonspor ile Fenerbahçe, lig tarihinde 95 kez karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerde Fenerbahçe 38, Trabzonspor 24 galibiyet aldı. 33 karşılaşmada da kazanan çıkmadı. Sarı-lacivertlilerin 126 golüne, Trabzonspor 96 golle cevap verdi.

Sezon başında iki takım arasında İstanbul'da oynanan maçı Fenerbahçe 3-1 kazanmıştı.

Trabzon'da oynanan maçlar

İki takım arasında Trabzon'da yapılan maçlarda bordo-mavililerin üstünlüğü bulunuyor. Trabzon'daki resmi ve özel 53 müsabakada Trabzonspor 23, Fenerbahçe 17 defa kazandı. 13 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Söz konusu mücadelelerde Trabzonspor 62, Fenerbahçe ise 57 gol attı.

Fenerbahçe, Trabzon'da 4 maçtır kazanamıyor

Bordo-mavililer ile sarı-lacivertlilerin Trabzon'da oynadığı son 4 maçta Fenerbahçe'nin galibiyeti bulunmuyor. Trabzon'da 3'ü lig ve 1'i Türkiye Kupası olmak üzere yapılan son 4 karşılaşmanın 3'ünü Trabzonspor kazandı, 1 mücadele ise berabere bitti. Bu maçlarda Trabzonspor'un 7 golüne, Fenerbahçe 4 golle karşılık verdi.

Sarı-lacivertli ekip, Trabzon'da son galibiyetini 26 Aralık 2016'da 3-0'lık skorla elde etti.



Gökmen Şahin

