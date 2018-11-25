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Trabzonspor-Fenerbahçe U21 maçında kavga

Trabzonspor-Fenerbahçe U21 maçında kavga
Trabzonspor-Fenerbahçe U21 maçında kavga

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan U21 karşılaşmasında futbolcular arasında kavga çıktı.

Trabzonspor-Fenerbahçe U21 maçında kavga - Tıkla İzle

Trabzonspor U21 Takımı bugün saat 13.00'da Fenerbahçe U21 Takımı ile Kadir Özcan Gençlik ve Geliştirme Merkezi'nde karşı karşıya geldi. 0-0 beraberlikle sonuçlanan karşılaşmanın 52. dakikasında Trabzonspor'un kaçırdığı penaltı vuruşundan sonrası kale arkasındaki taraftarlarla Fenerbahçe kalecisi Abdullah Yiğiter arasında kısa süreli tartışma yaşandı. 

Karşılaşmanın 90+3 dakikasında ise, sarı-lacivertli takımın kalecisi Abdullah ile bordo-mavili futbolcu arasında gerginlik oldu. Her iki takımın futbolcularının karıştığı olayda Trabzonspor'dan Koray Kılınç, Behlül Aydın, Ali Osman Karpanoğlu, Fenerbahçe'den ise Abdullah Yiğiter ve Abdullah Yerli kırmızı kart gördü. 

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