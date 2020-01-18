Trabzonspor, Fernandes'in sözleşmesini feshetti

Trabzonspor'da ayrılıklar sürüyor. Bordo-mavililer, bu sezon başında kadrosuna kattığı Portekizli savunma oyuncusu Ivanildo Fernandes'in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu. Karadeniz ekibinden KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Şirketimiz ile Ivanildo Jorge Mendes Fernandes arasındaki, 02.08.2019 başlangıç 31.05.2020 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi, karşılıklı olarak feshedilmiştir."

23 yaşındaki futbolcu, Trabzonspor formasıyla 10 resmi mücadeleye çıkarken, 1 gol kaydetmişti.