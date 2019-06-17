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Trabzonspor, Fıratcan Üzüm'ü KAP'a bildirdi

Trabzonspor, Fıratcan Üzüm'ü KAP'a bildirdi
Trabzonspor, Fıratcan Üzüm'ü KAP'a bildirdi

Trabzonspor, Fıratcan Üzüm ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Buna göre 20 yaşındaki oyuncu, bordo-mavili kulüpten 2019-2020 sezonu için 340 bin TL kazanacak.

Trabzonspor'un konuya ilişkin KAP'a yaptığı açıklama şöyle:

"Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Fıratcan Üzüm ile opsiyon hakkı şirketimize ait olmak üzere 3+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre oyuncuya; 

2019-20 futbol sezonu için 340.000 TL garanti ücret ödenecek olup, sonraki yıllar için ÜFE+TÜFE ortalamasına göre artış yapılacaktır.

Yine, 2019-20 sezonu için, Süper Lig ve UEFA müsabakalarında geçerli olmak üzere 6.000 TL maçbaşı ödenecek olup, sonraki yıllar için yine ÜFE+TÜFE ortalamasına göre artış yapılacaktır.
Transfer kapsamında Yetiştirme Tazminat bedeli de ayrıca ödenecektir."  

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