Trabzonspor fırtınası Alanya'da esti

ALANYASPOR 0 - 4 TRABZONSPOR

MAÇTAN DAKİKALAR

5' Kaleci Marafona'nın verdiği pasta araya giren Dorukhan'ın müdahalesiyle top ceza sahası içerisindeki Nwakaeme'nin önüne düştü. Bu oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu. 0-1

15' Kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Bakasetas'ın şutu üst direğe çarpıp auta gitti.

20. dakikada sol kanattan topu alan Nwakaeme, iki kişiyi çalımlayarak geldiği ceza yayı üzerinde yerden sert bir vuruş yaptı, top kaleci Marafona'da kaldı.

21' Savunma arkasına sarkan Candeias, sol çaprazdan içeriye doğru girer girmez vuruşunu yaptı, top kaleci Uğurcan'dan kornere gitti.

26' Sol kanattan Puchacz'ın ortasına iyi yükselen Cornelius'un kafa vuruşunu kaleci Marafona çeldi. Seken topu iyi takip eden Nwakaeme, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-2

36' Kaleci Marafona'nın hatalı pasını önünde bulan Cornelius, ceza sahası içerisinde defans oyuncusunu çalımlayıp sert vurdu ve topu ağlara yolladı. 0-3

39' Kol kanattan kullanılan köşe vuruşunda defans topu uzaklaştırdı, Siopis'in ceza sahası yayından orta şut karışımı vuruşuna altı pas önünde yükselen Dorukhan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-4

44' Nwakaeme'nin ara pasında topla buluşan Cornelius'un, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda sol ayağı ile ceza sahası içinden yaptığı yerden vuruşta topu direğin yanında dışarıya gitti.

45'İlk yarı sona erdi

46'İkinci yarı başladı

49. dakikada Novais'in ceza sahası dışından sert şutu üstten auta gitti.

59. dakikada kazanılan serbest vuruşta yerden gelen pası Candeias bekletmeden ceza sahası içerisine doldurdu, ceza sahası içerisinde topun gelişine vuran Milunovic'in şutu az farkla direğin yanından auta gitti.

65. dakikada sol taraftan ceza sahası içerisine girmek isteyen Candeias, Ahmet Can'ın müdahalesi sonucu yerde kaldı. Hakem Umut Meler penaltı noktasını gösterdi.

66. dakikada penaltı atışı için topun başına geçen Eduardo'nun şutunu kaleci Uğurcan kurtardı.

72. dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Emre Akbaba ortaladı, savunma topu karşıladı. Dönen topa Candeias gelişine vurdu, top üstten auta gitti.

86. dakikada Fuertes'in ceza sahası içine ortasında kafa vuruşunu yapan Candeias topu üstten auta gönderdi.

Stat: Alanya Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, İbrahim Çağlar Uyarcan

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Milunovic, Fatih Aksoy, Borja (Tayfur dk. 63), Novais (Leroy Fer dk. 72), Emre Akbaba, Efkan (Umut Güneş dk. 63), Efecan Karaca (Oğuz dk. 82 ?), Candeias, Eduardo (Diedhiou dk. 72)

Yedekler: Serkan Kırıntılı, Ahmet Gülay, Awaiem, Mevlja, Furkan

Teknik Direktör: Felipe Snchez Mateos

Trabzonspor: Uğurcan (Erce dk. 79), Peres, Ahmetcan, Hugo, Puchacz, Dorukhan (Berat dk.71), Siopis, Bakasetas (Yunus dk. 84), Visca, Nwakaeme (Kouassi dk. 71), Cornelius (Djaniny dk. 71)

Yedekler: Hüseyin, Serkan, M. Cem, Yusuf, Koita

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Goller: Nwakaeme (dk. 5 ve 27), Cornelius (dk. 36), Dorukhan (dk.39) (Trabzonspor)

Suat Metin - Ahmet Serdar Eser

Stat: Alanya Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, İbrahim Çağlar Uyarcan

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Milunovic, Fatih Aksoy, Borja, Novais, Emre Akbaba, Efkan, Efecan Karaca, Candeias, Eduardo

Yedekler: Serkan Kırıntılı, Ahmet Gülay, Leroy Fer, Umut Güneş, Diedhiou, Awaziem, Mevlja, Furkan, Oğuz, Tayfur

Teknik Direktör: Felipe Snchez Mateos

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Ahmetcan, Hugo, Puchacz, Dorukhan, Siopis, Bakasetas, Visca, Nwakaeme, Cornelius

Yedekler: Erce, Hüseyin, Serkan, Berat, Yunus, M. Cem, Yusuf, Kouassi, Koita, Djaniny

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Goller: Nwakaeme (dk. 5 ve 27), Cornelius (dk. 36), Dorukhan (dk. 39) (Trabzonspor)