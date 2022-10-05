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Trabzonspor, Fransa'ya gitti

Trabzonspor, Fransa'ya gitti
Trabzonspor, Fransa'ya gitti

UEFA Avrupa Ligi H Grubu üçüncü maçında yarın Monaco ile karşılaşacak olan Trabzonspor, Fransa'ya gitti. Bordo-mavili kafilede 24 oyuncu yer aldı.

Trabzonspor, Fransa'ya gitti - Tıkla İzle

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu 3. maçında yarın Fransız ekibi Monaco ile mücadele edecek. II. Louis Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma 19.45'de başlayacak. Bu maç öncesinde Fransa'ya hareket eden bordo-mavili kafilede 24 futbolcu yer aldı. Grupta 3 puanla averajla ikinci sırada yer alan Trabzonspor'da Serkan Asan, Bruno Peres, Edin Visca ve Dorukhan Toköz'ün sakatlıkları sürüyor.

Gökmen Şahin
 

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