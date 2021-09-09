Trabzonspor - Galatasaray karşılaşmasını Ali Palabıyık yönetecek

Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak maçları yönetecek olan hakemleri duyurdu.
12 Eylül Pazar günü saat 20.00'de Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak Trabzonspor - Galatasaray karşılaşmasının hakemi Ali Palabıyık oldu. Bu müsabakada Palabıyık'ın yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Ceyhun Sesigüzel yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Ali Şansalan olacak.
Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler şöyle:
11 Eylül Cumartesi
17.00 Fatih Karagümrük - Adana Demirspor: Ümit Öztürk
17.00 Konyaspor - Altay: Erkan Özdamar
20.00 Beşiktaş - Yeni Malatyaspor: Arda Kardeşler
20.00 Kayserispor - Kasımpaşa: Yasin Kol
12 Eylül Pazar
17.00 Fenerbahçe - Sivasspor: Halis Özkahya
17.00 Çaykur Rizespor - Hatayspor: Halil Umut Meler
20.00 Göztepe - Başakşehir: Tugay Kaan Numanoğlu
20.00 Trabzonspor - Galatasaray: Ali Palabıyık
13 Eylül Pazartesi
20.00 Gaziantep Futbol Kulübü - Antalyaspor: Suat Arslanboğa
20.00 Alanyaspor - Giresunspor: Zorbay Küçük