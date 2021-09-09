Trabzonspor - Galatasaray karşılaşmasını Ali Palabıyık yönetecek

Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak maçları yönetecek olan hakemleri duyurdu.

12 Eylül Pazar günü saat 20.00'de Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak Trabzonspor - Galatasaray karşılaşmasının hakemi Ali Palabıyık oldu. Bu müsabakada Palabıyık'ın yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Ceyhun Sesigüzel yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Ali Şansalan olacak.

Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler şöyle:

11 Eylül Cumartesi

17.00 Fatih Karagümrük - Adana Demirspor: Ümit Öztürk

17.00 Konyaspor - Altay: Erkan Özdamar

20.00 Beşiktaş - Yeni Malatyaspor: Arda Kardeşler

20.00 Kayserispor - Kasımpaşa: Yasin Kol

12 Eylül Pazar

17.00 Fenerbahçe - Sivasspor: Halis Özkahya

17.00 Çaykur Rizespor - Hatayspor: Halil Umut Meler

20.00 Göztepe - Başakşehir: Tugay Kaan Numanoğlu

20.00 Trabzonspor - Galatasaray: Ali Palabıyık

13 Eylül Pazartesi

20.00 Gaziantep Futbol Kulübü - Antalyaspor: Suat Arslanboğa

20.00 Alanyaspor - Giresunspor: Zorbay Küçük