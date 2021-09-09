İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Trabzonspor - Galatasaray karşılaşmasını Ali Palabıyık yönetecek

Trabzonspor - Galatasaray karşılaşmasını Ali Palabıyık yönetecek
Trabzonspor - Galatasaray karşılaşmasını Ali Palabıyık yönetecek

Süper Lig’in 4. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler açıklandı. Trabzonspor - Galatasaray maçında Ali Palabıyık düdük çalacak.

Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak maçları yönetecek olan hakemleri duyurdu.

12 Eylül Pazar günü saat 20.00'de Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak Trabzonspor - Galatasaray karşılaşmasının hakemi Ali Palabıyık oldu. Bu müsabakada Palabıyık'ın yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Ceyhun Sesigüzel yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Ali Şansalan olacak.

Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler şöyle:

11 Eylül Cumartesi
17.00 Fatih Karagümrük - Adana Demirspor: Ümit Öztürk
17.00 Konyaspor - Altay: Erkan Özdamar
20.00 Beşiktaş - Yeni Malatyaspor: Arda Kardeşler
20.00 Kayserispor - Kasımpaşa: Yasin Kol

12 Eylül Pazar
17.00 Fenerbahçe - Sivasspor: Halis Özkahya
17.00 Çaykur Rizespor - Hatayspor: Halil Umut Meler
20.00 Göztepe - Başakşehir: Tugay Kaan Numanoğlu
20.00 Trabzonspor - Galatasaray: Ali Palabıyık

13 Eylül Pazartesi
20.00 Gaziantep Futbol Kulübü - Antalyaspor: Suat Arslanboğa
20.00 Alanyaspor - Giresunspor: Zorbay Küçük

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.