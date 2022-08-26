Trabzonspor, Galatasaray maçı biletleri satışa çıktı

Trabzonspor ile Galatasaray arasında 28 Ağustos Pazar akşamı Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadyumu'nda oynanacak Spor Toto Süper Lig 4. hafta maçının biletleri bugün (26 Ağustos Cuma) 17.00 itibarıyla satışa sunuldu. Bilet fiyatlarımız şu şekilde belirlendi: VIP Platinum: 1.500 TL, VIP Gold: 1.250 TL, VIP Silver: 1.000 TL, Batı: 500 TL, Doğu: 400 TL ve Misafir: 250 TL olarak belirlendi.

Spor Toto Süper Lig'de Antalyaspor'a 5-2 mağlup olan Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off turunda ise Danimarka temsilcisi FC Kopenhag karşısında elenerek gruplara moral bozukluğu yaşayan bordo-mavili taraftarlar pazar günü saat 21.45'de başlayacak olan Trabzonspor-Galatasaray maçının biletleri satışa sunulduğu andan itibaren büyük bir ilgi gösterdi.

Atatürk alanında bulunan passolig gişelerinde bekleyen taraftarlar hafta sonu oynanacak olan maçı sabırsızlıkla beklediklerini belirterek, sıkıntılı bir süreçten geçtiklerini ve morale ihtiyaç duyduklarını belirterek takımlarına destek vermeye devam edeceklerini ifade ettiler.

Gökmen Şahin