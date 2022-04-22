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Trabzonspor, galibiyet hasretini sonlandırmak istiyor

Trabzonspor, galibiyet hasretini sonlandırmak istiyor
Trabzonspor, galibiyet hasretini sonlandırmak istiyor

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, dört haftadır devam eden galibiyet hasretini sonlandırmak istiyor.

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk için gün sayan lider Trabzonspor, Adana Demirspor'a konuk olacak. Yeni Adana Stadı'nda yarın saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Uğurlu'nun yardımcılıklarını ise Serkan Çimen ve Mustafa Sönmez yapacak.

Ligde son 4 maçında 3 beraberlik, 1 mağlubiyet alan bordo-mavililer, Adana Demirspor karşısında 3 puan alarak galibiyet hasretini sonlandırmak istiyor.

Trabzonspor'da, sakatlıkları bulunan Anders Trondsen, Hüseyin Türkmen ve Anthony Nwakaeme'nin yarınki karşılaşmada forma giymeleri beklenmiyor.

Gökmen Şahin

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