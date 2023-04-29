Trabzonspor galibiyete hasret kaldı

KONYASPOR 2 - 1 TRABZONSPOR
Maçtan dakikalar
12. dakikada Bardhi'nin sağdan arka direğe doğru kullandığı kornerde Trezeguet sert vurdu. Kale önü sağ çaprazında bu topa dokunan Hamsik meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-1
18. dakikada derin bir pasla savunma arkasına sarkan Trezeguet'nin ceza alanı içi sol çaprazından uzak direğe doğru yaptığı vuruşta top yandan dışarı çıktı.
28. dakikada Bakasetas'ın sağ çaprazdan direkt kaleye sert gönderdiği serbest vuruşta top üstten auta gitti.
34. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Pozuelo'nun vuruşunda kaleci Uğurcan gole izin vermedi.
35. dakikada sol kanattan gelişen Konyaspor atağında penaltı noktasına doğru gönderilen topa Diouf dokundu. Savunmaya da çarpan top direğin dibinden kornere çıktı.
37. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Moreno'nun penaltı noktasına doğru çevirdiği topa Diouf vurdu. Savunmaya çarpan top kale önünde Pozuelo'nun önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1
40. dakikada sol kanattan gelişen Trabzonspor atağında Bardhi'nin arka direğe gönderilen topu kontrol edip kaleye gönderdiği pozisyonda kaleci Sehic başarılı oldu.
45+5. dakikada Bakesatas'ın Soner'e yaptığı müdahale sonrası hakem Cihan Aydın VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izledi ve Bakasetas'a direkt kırmızı kart gösterdi.
58' Bardhi'nin soldan ceza sahasına yaptığı orta Umut'u aştı ve auta gitti.
64. dakikada Guilherme'nin sol kanattan arka direğe gönderdiği topu kontrol edip vurdu ancak Trabzonspor savunması bu topu kale çizgisinden çıkardı.
70. dakikada Pozuelo'nun soldan kullandığı köşe vuruşunda Diouf kafa vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.
75. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazsında topla buluşan Diouf'un içeriye çevirdiği topa savunma dokundu. Sol çapraza doğru açılan topa Pozuelo gelişine vurdu ancak top az farkla üstten auta çıktı.
82. dakikada Pozuelo'nun sağdan kullandığı kornerde ön direkte iyi yükselen Diouf kafa vuruşunu yaptı fakat savunmaya da değen top direğin dibinden kornere çıktı.
85. dakikada Guilherme'nin sol çaprazdan arka direğe yaptığı ortaya kafa vuruşunu yapan Soner meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 2-1
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Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Cihan Aydın, Volkan Ahmet Narinç, Anıl Usta
Konyaspor: Sehic, Ahmet Oğuz (Cebrail Karayel dk. 90 ?), Uğurcan Yazğılı (Kahraman Demirtaş dk. 46), Calvo, Guilherme, Soner Dikmen, Bouchalakis (Bruno Paz dk. 63), Michalak (Mahir Emreli dk. 46), Pozuelo, Moreno, Diouf
Yedekler: Erhan Erentürk, Metehan Mert, Yasir Subaşı, Pavicic, Oğulcan Ülgün, Mehmet Ali Büyüksayar
Teknik Direktör: Aleksandar Stanojevic
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Doğucan Haspolat, Bartra, Hüseyin Türkmen, Eren Elmalı, Siopis, Hamsik (Markovic dk. 88 ?), Bardhi (Gbamin dk. 80 ?), Bakasetas, Trezeguet (Gomez dk. 80 ?), Umut Bozok (Arif Boşluk dk. 68)
Yedekler: Taha Tepe, Hakan Aydın, Taha Altıkardeş, Lahtimi, Emirhan Zaman
Teknik Direktör: Nenad Bjelica
Goller: Hamsik (dk. 12) (Trabzonspor), Pozuelo (dk. 37), Soner Dikmen (dk. 85) (Konyaspor)
Kırmızı kart: Bakasetas (dk. 45+5) (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Siopis, Umut Bozok (Trabzonspor), Mahir Emreli, Soner Dikmen (Konyaspor)
Enver Furkan Çelebioğlu - İbrahim Yetkin - Arda Akın Akkoca
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