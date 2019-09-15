Trabzonspor Gençlerbirliği Canlı Anlatım | Trabzonspor Gençlerbirliği Maçı Kaç Kaç?

TRABZONSPOR 1-1 GENÇLERBİRLİĞİ

Canlı Anlatım

46' Karşılaşmada ikinci yarı başladı

45' Hızlı hücumda Nwakaeme'yi faulle durduran Berat sarı kart gördüSarı Kart - Berat Ayberk Özdemir45' Sosa'nın kaptırdığı topu alan Sio solundan ceza alanına giren Stancu'yu gördü. Rumen golcüpenaltı noktası üzerinden karşı karşıya pozisyonda vurdu ve topu ağlara yolladı.

44' GOL! Stancu attı! Maça eşitlik geliyor...Gol - Bogdan Stancu

43' Hüseyin Türkmen, Fernandes'in yerine oyundaIvanildo Fernandes - Hüseyin Türkmen

41' Trabzonspor'da Ivanildo Fernandes sakatlandı, biraz önce tedavisi yapılmıştı ancak kendini yeniden yere bıraktı.Pozisyon - Ivanildo Fernandes

36' Sessegnon'un pasında Sio'nun sol ayak plase vuruşunda top Uğurcan'da kaldı.

31' Hızlı atakta Avdijaj'a faul yapan Polomat sarı kart gördü.Sarı Kart - Pierre-Yves Polomat

29' Sio'nun ceza alanı dışından sert şutunda Uğurcan gole izin vermedi.

28' Trabzonspor çok organize bir şekilde hızlı atağa çıktı. Son olarak Avdijaj'ın pasında sağdan sıfıra inen Pereira içeri çevirdi, Nwakaeme dönüp vurmak isterken savunma araya girdi.

27' Gençlerbirliği gole yaklaştı! Savunma arkasına sarkan Sio karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı ancak Uğurcan başarılı.

21' Pereira yine sağdan arka direğe ortaladı, bu kez Nwakaeme kafayla indirdi ancak Sörloth'un arkasına düştü top.

17' GOL! Novak attı! Trabzonspor öne geçiyor...Sağdan Pereira'nın yaptığı ortaya Novak arka direkte kafayı vurdu ve topu uzak köşeden ağlara gönderdi.

15' Avdijaj'ın sağdan ortasında Sörloth'a gelen topu Flavio kesti

11' Trabzonspor gole yaklaştı! Nwakaeme'nin soldan ortasında Sosa ceza alanı önünde vurdu Ertaç çıkardı.

8' Sessegnon ile Pereira arasında bir gerginlik yaşandı. Mete Kalkavan iki oyuncuyu da uyarıyor.

5' Sessegnon'un sağdan pasında Berat ceza alanı yayından vurdu, top dışarı gitti.

1'Maç başladı

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Trabzonspor 11'i: Uğurcan, Pereira, Ivanildo, Hosseini, Novak, Obi Mikel, Abdulkadir Parmak, Jose Sosa, Avdijaj, Nwakaeme, Sörloth

Gençlerbirliği 11'i: Ertaç, Polomat, Toure, Ramos, Ahmet, Berat, Baiano, Candeias, Sessegnon, Stancu, Sio