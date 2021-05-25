Trabzonspor, Gervinho ve Peres'i Trabzon'a getirdi

Özel uçak ile Trabzon'a gelen Gervinho ve Peres'e bordo-mavili taraftarlar, Trabzon Havalimanı'ndan ayrılırken büyük ilgi gösterdi. Taraftarlar, pandemi önlemleri çerçevesinde oyunculara çiçek vererek tezahüratlarla sevgi gösterilerinde bulundu. Alınan önlemlere karşın Gervinho, kendilerini karşılamaya gelen taraftarlarla el sıkıştı. Futbolcular, kendilerine karşılayan kulüp menajeri Emrah Tok ile kulübe ait araca binerek kalacakları otele gitti.

Yarın sağlık kontrollerinden geçmesi beklenen oyuncular, bordo-mavili takım ile sözleşme imzalayacak.

Gökmen Şahin