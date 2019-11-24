İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Trabzonspor, Getafe maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Getafe maçı hazırlıklarına başladı
Trabzonspor, Getafe maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu 5. haftasında sahasında oynayacağı Getafe maçının hazırlıklarına başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular iki grup halinde çalıştı. Birinci gruptaki futbolcular toparlanma, ikinci gruptaki oyuncular ise telafi antrenmanı gerçekleştirdi.

Ahmet Canbaz ise çalışmayı yarıda bıraktı. Kulüp Doktoru Hakan Ayaz, oyuncunun sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Ayaz, “Oyuncumuz Ahmet Canbaz, bu sabah yapılan antrenmanda yaşanan ikili mücadelede aldığı darbe sonucu sakatlanmış ve antrenmanı yarıda bırakmıştır. Oyuncumuzun tedavisine derhal başlanmış olup, yapılacak tetkikler sonrası durumu netlik kazanacaktır” dedi.

Trabzonspor, yarını izinli olarak geçirecek. Bordo-mavililer, salı günü yapacağı antrenmanla Getafe maçı hazırlıklarına devam edecek.

Gökmen Şahin

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.