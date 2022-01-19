Trabzonspor - Giresunspor Maç Anlatımı

TRABZONSPOR 0-0 GİRESUNSPOR

Maçtan Dakikalar

1'Maç başladı

6' Trabzonspor'da Hüseyin Türkmen, Serginho'ya yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.Sarı Kart - Hüseyin Türkmen

9' Trabzonspor atağında Abdulkadir sol kanatta Visca'yı düşündü ama ofsayt bayrağı kalktı.

10' Mücadelede ilk 10 dakika geride kalırken iki takım da tehlikeli bir pozisyon üretemedi.

14' Sol kanattan Visca çizgiye inip ortasını yaptı savunmada Flavio araya girdi ve topu kornere gönderdi.

15' Kullanılan köşe vuruşunda Giresunspor savunması topu uzaklaştırdı

19' Şuana kadar Trabzonspor, Visca'nın olduğu sol kanatı daha etkili kullanıyor.

21' Bruno Peres'in ceza sahası dışından şutu auta çıktı.

45' Hakem ilk yarının son düdüğünü çaldı

46' Hakem ikinci yarıyı başlatan düdüğü çaldı

49' Sol kanattan Bakasetas topu aldı çizgiye inip ortasını yaptı ancak savunma araya girdi.



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İLK 11'LER

TRABZONSPOR: Uğurcan, Peres, Hüseyin, Hugo, Denswil, Berat, Dorukhan, Visca, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Cornelius

GİRESUNSPOR: Okan, Aziz, Alexis, Diarra, Hayrullah, Flavio, Zeki, Diabate, Sergio, Shapi, Umut Nayir

STAT: Medical Park

HAKEM: Alper Ulusoy