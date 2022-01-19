Trabzonspor - Giresunspor Maç Anlatımı

TRABZONSPOR 0-0 GİRESUNSPOR
Maçtan Dakikalar
1'Maç başladı
6' Trabzonspor'da Hüseyin Türkmen, Serginho'ya yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.Sarı Kart - Hüseyin Türkmen
9' Trabzonspor atağında Abdulkadir sol kanatta Visca'yı düşündü ama ofsayt bayrağı kalktı.
10' Mücadelede ilk 10 dakika geride kalırken iki takım da tehlikeli bir pozisyon üretemedi.
14' Sol kanattan Visca çizgiye inip ortasını yaptı savunmada Flavio araya girdi ve topu kornere gönderdi.
15' Kullanılan köşe vuruşunda Giresunspor savunması topu uzaklaştırdı
19' Şuana kadar Trabzonspor, Visca'nın olduğu sol kanatı daha etkili kullanıyor.
21' Bruno Peres'in ceza sahası dışından şutu auta çıktı.
45' Hakem ilk yarının son düdüğünü çaldı
46' Hakem ikinci yarıyı başlatan düdüğü çaldı
49' Sol kanattan Bakasetas topu aldı çizgiye inip ortasını yaptı ancak savunma araya girdi.
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İLK 11'LER
TRABZONSPOR: Uğurcan, Peres, Hüseyin, Hugo, Denswil, Berat, Dorukhan, Visca, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Cornelius
GİRESUNSPOR: Okan, Aziz, Alexis, Diarra, Hayrullah, Flavio, Zeki, Diabate, Sergio, Shapi, Umut Nayir
STAT: Medical Park
HAKEM: Alper Ulusoy