Trabzonspor - Giresunspor Maçı Canlı Anlatım!

TRABZONSPOR 3 - 0 GİRESUNSPOR
MAÇTAN DAKİKALAR
5. dakikada Bakasetas'ın derinlemesine pasında ceza sahası içinde topla buluşan Bardhi'nin vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
27.dakikada Hayrullah'ın sağ kanattan ceza sahası içine yerden gönderdiği topa gelişine vuran Görkem Sağlam'ın şutunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan'da kaldı.
30.dakikada sol kanattan Bardhi'nin köşe atışında ceza sahası içinde Bajic'in sırtına çarpan top ağlarla buluştu. 1-0
69' GOL! Trabzonspor Maxi Gomez'le farkı 2'ye çıkardı. Üst üste üçüncü kez köşe gönderinin yanına giden Bakasetas, sağdan uzak direğe çok etkili bir top gönderdi. Trezeguet kafa vuruşunu yaptı, Onurcan kurtardı ancak dönen topta Gomez meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.Gol - Maxi Gómez
75' GOL! Trabzonspor Doğucan'la üçüncü golü buldu. Oyuna girer girmez sağ kanatta topu önüne alan Djaniny, yay üzerinde müsait durumda bulunan Doğucan'la pasını oynadı. Onun ceza sahası dışından sert ve isabetli vuruşu savunmaya da çarpıp ağlarla buluştu.Gol - Dogucan Haspolat
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Stat: Şenol Güneş Spor Kompleksi
Hakemler: Ali Palabıyık, Murat Tuğberk Curbay, Murat Algın
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Gbamin, Hugo, Eren Elmalı, Siopis, Bakasetas, Abdulkair Ömür, Bardhi, Trezeguet, Gomez
Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Umut Bozok, Hamsik, Djaniny, Naci Ünüvar, Doğucan Haspolot, Yusuf Yazıcı, Arif Boşluk, Lahtimi
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Giresunspor: Onurcan, Hayrullah, Arias, Perez, Alper Uludağ, Mejia, Campuzano, Serginho (Savicevic dk. 35), Görkem Sağlam, Kuwas, Bajic
Yedekler: Ferhat Kaplan, Talha Ünvan, Doğan Can Davas, Rahmetullah Berişbek, Murat Cem Akpınar, Kadir Seven, Mert Han Kurt, Şahin Dik, Faruk Can Genç
Teknik Direktör: Hakan Keleş
Gol: Bajic (dk. 30) (Trabzonspor)
Sarı kart: Arias (Giresunspor)
Gökmen Şahin - Ozan Köse
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