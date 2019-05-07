Trabzonspor, gol düellosunun galibi oldu

Maçtan Dakikalar

16. dakikada Sosa, ceza sahası yayına yakında yerden kullandığı serbest vuruşu kaleci Lung'un soluna gönderdi. Lung'un müdahalesi yetersiz kalınca meşin yuvarlak ağalarla buluştu. 1-0

20. dakikada Yusuf Yazıcı'nın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Rodallega'nın vuruşunda direkten dönen meşin yuvarlağı Yusuf Yazıcı tamamladı. 2-0

32. dakikada Kravets'in pasında topla birlikte ceza sahası sağına inen Hasan Hüseyin Acar meşin yavurlağı kaleci Uğurcan Çakır'ın sağından ağalarla buluşturdu. 2-1

41. dakikada bir taraftar sahaya girerek Uğurcan Çakır'a sarıldı. Güvenlik güçleri tarafından saha kenarına alınan taraftarın gözaltına alınmak istenmesi üzerine taraftarlarla güvenlik güçleri arasında kısa bir gerginlik yaşandı. Bordo-mavili takımın yedek kulübesinde yer alan oyuncularda olaya müdahil oldu.

53. dakikada Varela'nın yerden kale sahası içine doğru gönderdiği pasa Kravets'in vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

55. dakikada Deniz Türüç'ün sol taraftan ceza sahası içine yaptığı ortaya Kravets'in kafa vuruşunda top kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

57. dakikada Nwakaeme'nin pasında ceza sahası dışında topla buluşan Yusuf Yazıcı'nın vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

64. dakikada Varela'nın kale sahası içine gönderdiği topa iyi yükselen Hasan Hüseyin Acar meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan ağalarla buluşturdu. 2-2

65. dakikada Nwakaeme'nin kale sahası içine doğru gönderdiği topu iyi takip eden Abdulkadir Ömür, meşin yuvarlağı kalecinin sağından ağalarla buluşturdu. 3-2

84. dakikada Abdulkadir Ömür'ün ara pasıyla ceza sahası içine giren Novak, yerde kalmasına rağmen vuruşunu yaparak meşin yuvarlağı kalecinin sağından ağalarla buluştu. 4-2

86. dakikada ceza sahası içindeki Olcay'ın çıkardığı topa ceza sahası dışında ayağının içiyle gelişine vurun Abdulkadir Ömür'ün vuruşunda kaleci meşin yuvarlağı kornere çıkardı.

Stat: Medical Park

Hakemler: Fırat Aydınus, Ali Saygın Ögel, Mustafa Sönmez

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Kamil Ahmet Çörekçi, Hüseyin Türkmen, Mejad Hosseini, Novak, Sosa, Yusuf Yazıcı, Abdulkadir Ömür (Murat Cem Akpınar dk. 88 ?), Amiri (Ekuban dk. 58), Nwakaeme, Rodallega (Olcay Şahan dk. 74)

Yedekler: Arda, Zargo Toure, Ibanez, Batuhan Artaslan

Teknik Direktör: Ünal Karaman

İstiklal Mobilya Kayserispor: Lung (Muammer Yıldırım dk. 38), Lopes, Kana-Biyik, Sapunaru, Atila Turan, Hasan Hüseyin Acar, Şamil (Bilal dk. 81 ?), Deniz Türüç, Chery, Varela (Asamoah Gyan dk. 81 ?), Kravets

Yedekler: Levent, Emre Demir, Nurettin Korkmaz, Hakan Çıtak, Adem Doğan, Mert, Kucher

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Goller: Sosa (dk. 16), Yusuf Yazıcı (dk. 20), Abdulkadir Ömür (dk. 65), Novak (dk. 84) (Trabzonspor), Hasan Hüseyin Acar (dk. 32 ve 64) (İstiklal Mobilya Kayserispor)

Sarı Kartlar: Kravets, Chery, Deniz Türüç (İstiklal Mobilya Kayserispor), Yusuf Yazıcı, Mejad Hosseini (Trabzonspor)