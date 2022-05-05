Trabzonspor, Hatay'da coşku ile karşılandı

Özel uçakla kente gelen bordo-mavili kafileyi çok sayıda taraftar karşıladı. Havalimanında bekleyen bir grup Trabzonspor taraftarları takımlarını beklerken, müzik eşliğinde horon oynadı. Otobüse binen takımları için tezahüratta bulunan taraftarlar, teknik heyet ve futbolculara sevgi gösterisinde bulundu. Bazı taraftarlar, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile fotoğraf çekildi.

Trabzonspor kafilesi, kendilerini bekleyen otobüsle havalimanından ayrılarak konaklayacağı otele hareket etti.

Yarın saat 20.00'de Hatay Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı, hakem Volkan Bayarslan yönetecek.



Gökhan Aklan - Adem Karagöz

