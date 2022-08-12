Trabzonspor - Hatayspor Maçı Canlı Anlatım

TRABZONSPOR 1 - 0 HATAYSPOR
MAÇTAN DAKİKALAR
18. dakikada Aabid'in ceza sahası içine ortasında müsait pozisyondaki El Kaabi'nin röveşatasını kaleci Uğurcan Çakır çeldi.
28 dakikada sol taraftan ceza sahasın giren Trezeguet'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Erce Kardeşler'den döndü.
39. dakikada Falette ile girdiği ikili mücadelede sakatlanan Edin Visca, ambulansla en yakın hastaneye kaldırıldı. Visca'nın sahadan çıkarken sol kolunu oynatamadığı gözlendi.
45. dakikada Doğuncan uzak mesafeden vuruşunda kaleci Erce Kardeşler topu kornere çeldi.
58' Trabzonspor orta alanda seri paslaşmalarla ileri çıkmaya çalışıyor.
71' GOL! Abdülkadir, Trabzonspor'u 1-0 öne geçirdi.Gol - Abdülkadir Ömür
90' Rakibine faul yapan Bakasetas sarı kart gördü. Sarı Kart - Anastasios Bakasetas
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Stat: Medical Park
Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Serkan Ok, Alpaslan Dedeş
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Denswil, Hugo, Eren Elmalı, Doğucan, Siopis, Bakasietas, Visca (Kouassi dk. 42), Trezeguet, Cornelius
Yedekler: Taha Tepe, Ahmetcan Kaplan, Abdulkadir Ömür, Djaniny, Taha Altıkardeş, Yusuf Erdoğan, Emrehan Gedikli, Kerem Şen
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Hatayspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet, Vranjes, Falette, Adekkugbe, Musa Çağıran, Riberio, Aabid, Lobjanidze, Saint-Louis, El Kaabi
Yedekler: Abdullah Yiğiter, Onur, Mehdi, Recep, Kamara, Kevin Varga, Kaan Kanak, Burak Öksüz, Sadık Baş
Teknik Direktör: Serkan Özbalta
Sarı kartlar: Ribeiro, Musa Çağıran (Hatayspor), Yusuf Erdoğan (Trabzonspor)