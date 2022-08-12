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Trabzonspor - Hatayspor Maçı Canlı Anlatım

Trabzonspor - Hatayspor Maçı Canlı Anlatım
Trabzonspor - Hatayspor Maçı Canlı Anlatım

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasının açılış maçında Trabzonspor, sahasında Atakaş Hatayspor'u konuk ediyor.

TRABZONSPOR 1 - 0 HATAYSPOR

MAÇTAN DAKİKALAR

18. dakikada Aabid'in ceza sahası içine ortasında müsait pozisyondaki El Kaabi'nin röveşatasını kaleci Uğurcan Çakır çeldi.

28 dakikada sol taraftan ceza sahasın giren Trezeguet'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Erce Kardeşler'den döndü.

39. dakikada Falette ile girdiği ikili mücadelede sakatlanan Edin Visca, ambulansla en yakın hastaneye kaldırıldı. Visca'nın sahadan çıkarken sol kolunu oynatamadığı gözlendi.

45. dakikada Doğuncan uzak mesafeden vuruşunda kaleci Erce Kardeşler topu kornere çeldi.

58' Trabzonspor orta alanda seri paslaşmalarla ileri çıkmaya çalışıyor.

71' GOL! Abdülkadir, Trabzonspor'u 1-0 öne geçirdi.Gol - Abdülkadir Ömür

90' Rakibine faul yapan Bakasetas sarı kart gördü. Sarı Kart - Anastasios Bakasetas

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Stat: Medical Park
Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Serkan Ok, Alpaslan Dedeş

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Denswil, Hugo, Eren Elmalı, Doğucan, Siopis, Bakasietas, Visca (Kouassi dk. 42), Trezeguet, Cornelius
Yedekler: Taha Tepe, Ahmetcan Kaplan, Abdulkadir Ömür, Djaniny, Taha Altıkardeş, Yusuf Erdoğan, Emrehan Gedikli, Kerem Şen
Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Hatayspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet, Vranjes, Falette, Adekkugbe, Musa Çağıran, Riberio, Aabid, Lobjanidze, Saint-Louis, El Kaabi
Yedekler: Abdullah Yiğiter, Onur, Mehdi, Recep, Kamara, Kevin Varga, Kaan Kanak, Burak Öksüz, Sadık Baş
Teknik Direktör: Serkan Özbalta

Sarı kartlar: Ribeiro, Musa Çağıran (Hatayspor), Yusuf Erdoğan (Trabzonspor)

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