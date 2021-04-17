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Trabzonspor - Hatayspor maçı canlı anlatım

Trabzonspor - Hatayspor maçı canlı anlatım
Trabzonspor - Hatayspor maçı canlı anlatım

Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor sahasında Atakaş Hatayspor'u konuk ediyor.

Trabzonspor 1-0 Hatayspor

 CANLI ANLATIM 

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

22' GOL! Djaniny attı Trabzonspor 1-0 öne geçti. Gol - Djaniny

15' Baker, Kamara'ya yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü. Sarı Kart - Lewis Baker

11' Taç çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruşu Atakaş Hatayspor adına Rayane Aabid kullanacak.

11' Trabzonspor takımında Anastasios Bakasetas faul yapıyor. Taç çizgisine yakın bir noktada faul yapılan oyuncu Rayane Aabid.

1' Hakem maçın ilk düdüğünü çaldı.

Trabzonspor - Hatayspor! 11'ler belli oldu

TRABZONSPOR: Uğurcan, Serkan, Edgar Ie, Hosseini, Marlon, Abdulkadir Parmak, Baker, Bakasetas, Yusuf, Nwakaeme, Djaniny.

HATAYSPOR: Munir, Yusuf, Santos, Popov, Katranis, Aabid, Ribeiro, Kamara, Traore, Boupendza, Diouf.

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