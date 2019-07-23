İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Trabzonspor hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Avusturya'nın Linz şehrinde yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor, Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ile yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. Avusturya'nın Linz şehrinde yapılan antrenmanda oyuncular ısınmanın ardından taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi.

Trabzonspor şehre erken dönecek 

Trabzonspor, Avusturya'da sürdürdüğü kamp çalışmalarını bir gün erken bitirecek. Bordo-mavililer 29 Temmuz'da İtalya ekibi Hellas Verona ile oynayacağı maçın ardından 30 Temmuz'da yapacağı antrenman sonrası akşam saatlerinde Trabzon'a dönecekti. Trabzonspor 29 Temmuz'da İtalyan ekibiyle oynayacağı hazırlık maçının ardından 23.30'da Trabzon'a dönme kararı aldı. Bordo-mavililer yapacağı iznin ardından UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda karşılaşacağı Sparta Prag maçı hazırlıklarına başlayacak.  

Gökmen Şahin

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.