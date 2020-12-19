Trabzonspor, ikinci yarıda güldü

Maçtan Dakikalar

13.dakikada Ekuban'ın pasıyla sağ çapraza inen Djininy'in vuruşunda top kaleci Gökhan'da kaldı.

22.dakikada Marlon'un pasıyla topla buluşan Flavio'nun uzak mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Gökhan'da kaldı.

24.dakikada Nwakaeme'nin pasıyla ceza alanı sol çaprazında topu alan Djaniny'nin vuruşunda açıyı iyi kapatan Gökhan tehlikeyi önledi.

25.dakikada ceza alanı ön çizgisinde topla buluşan Nwakaeme önünü açıp vuruşunu yaptı, savunmaya da çarpan top direkten kornere çıktı.

35.dakikada Marlon'ın ceza sahası sol çaprazında Michalak'ı düşürmesi sonucu hakem Ali Şansalan penaltı noktasını gösterdi.

36.dakikada penaltı atışını kullanan Skoda'nın vuruşunda Uğurcan Çakır'ın ellerine çarpan top ağalarla buluştu. 0-1

45.dakikada Ekuban'ın sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Gökhan'da kaldı.

51. dakikada Onur Bulut'un ceza sahası içine gönderdiği topa bekletmeden vuran Skoda'nın şutu direğe çarparak oyun alanına döndü. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

53. dakikada Emir Dilaver'in ceza sahası içinde Ekuban'a müdahalesini hakem Ali Şansalan penaltı olarak değerlendirdi. Atışı kullanan Ekuban meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1

65. dakikada Marlon'un pasıyla bir anda savunma arkasına sarkan Djaniny, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Şık bir çalım sonrası meşin yuvarlağı boş kaleye yolladı. 2-1

80. dakikada Marlon'un ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşu kaleci Gökhan kornere çeldi.

Stat: Medical Park

Hakemler: Ali Şansalan, Kemal Yılmaz, Ali Saygın Ögel

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Edgar le, Vitor Hugo, Marlon, Flavio, Abdulkadir Parmak (Hosseini dk. 90 ?), Lewis Baker (Yusuf Sarı dk. 63), Ekuban (Kamil Ahmet Çörekçi dk. 82 ?), Nwakaeme, Djininy Semedo (Sefa Kınalı dk. 90 ?)

Yedekler: Erce Kardeşler, Hüseyin Türkmen, Campi, Ahmet Canbaz, Atakan Gündüz, Faruk Can Genç

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Çaykur Rizespor: Gökhan, Onur, Emir Dilacer, Yassine Meriah, Dario Melnjak, Doğan Erdoğan, Godfred Donsah (Yasin Pehlivan dk. 72), Michalak, Boldrin ? (Tunay Torun dk. 10), Fernando (Kemal Rüzgar dk. 72), Skoda

Yedekler: Zafer Görgen, İsmail Köybaşı, Selim Ay, Segovia, Jovancic, Murat Sağlam, Mithat Pala

Teknik Direktör: Stjepan Tomas

Goller: Skoda (dk. 36 pen.) (Çaykur Rizespor), Ekuban (dk. 53 pen.), Djaniny (dk. 65) (Trabzonspor)

Sarı Kartlar: Godfred Donsah, Tunay Torun, Fernando, Emir Dilaver (Çaykur Rizespor), Kamil Ahmet Çörekçi (Trabzonspor)

Gökmen Şahin - Fatih Yılmaz