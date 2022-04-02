Trabzonspor ile Beşiktaş 134. randevuda

Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda 3 Nisan Pazar günü saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı Zorbay Küçük yönetecek. Küçük'ün yardımcılıklarını ise Serkan Olguncan ve Ekrem Kan yapacak.

Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda komşusu Çaykur Rizespor'a 3-2 mağlup olan Trabzonspor, evinde konuk edeceği rakibi karşısında sahadan galibiyetle ayrılarak haftayı 3 puanla kapatmak için mücadele edecek. 70 puanla en yakın rakibinin 15 puan önünde ilk sırada yer alan bordo-mavililer, taraftarı önünde kazanmak istiyor.

Sahasında son olarak Hatayspor ile 1-1 berabere kalan siyah-beyazlılar, 46 puanla 8. sırada yer alıyor. Siyah-beyazlıların Trabzonspor ile oynayacağı karşılaşma, teknik direktör Valerien Ismael'in Türkiye kariyerindeki ilk maçı olacak.

134. randevu

Trabzonspor'un 2-0'lık galibiyetiyle 11 Ekim 1973'te başlayan 49 yıllık rekabette, geride kalan 133 resmi karşılaşmanın 54'ünü Beşiktaş, 47'sini Trabzonspor kazandı, 32 maçta ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı. Siyah-beyazlı takımın 184 golüne, bordo-mavililer 150 golle karşılık verdi.

Ligde Beşiktaş bir farkla önde

Trabzonspor ile Beşiktaş arasında ligde yapılan karşılaşmalarda bir farkla siyah-beyazlıların üstünlüğü bulunuyor. İki takım arasında geride kalan 97 maçta siyah-beyazlıların 37, bordo-mavililerin ise 36 galibiyeti bulunuyor. 24 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Ligde Beşiktaş'ın attığı 139 gole, Trabzonspor 112 golle karşılık verdi.

Trabzonspor sahasında üstün

Trabzonspor, evinde yaptığı lig maçlarında rakibine karşı galibiyet sayısında üstünlük kurdu. İki takım lig maçlarında Trabzon'da 47 kez karşı karşıya gelirken, bordo-mavili ekip bunların 23'ünü kazandı. Beşiktaş 15 kez sahadan galip ayrılırken, taraflar 9 maçta ise eşitliği bozamadı. Trabzon'da iki takım arasında yapılan maçlarda Trabzonspor 67, Beşiktaş ise 60 gol attı.

Bu sezonun ilk yarısında iki takım arasında İstanbul'da oynanan müsabakayı Trabzonspor 2-1 kazanmıştı.

Gökmen Şahin

