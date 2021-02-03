Trabzonspor ile Denizlispor 42. randevuda

Trabzonspor, Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Denizlispor'u konuk edecek. Medical Park Stadı'nda saat 19:00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Ok yapacak.

Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek Süper Kupayı müzesine getiren, Süper Lig'de ise 6 maçtır kaybetmeyerek son olarak deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ederek büyük bir moral bulun Trabzonspor çıkışını sürdürmek için mücadele edecek.

Bordo-mavili takımda sakatlıkları bulunan Trandsen, Abdulkadir Ömür ve Abdulkadir Parmak bu mücadelede forma giyemeyecek.

Süper Lig tarihinde 42. randevu

Trabzonspor ile Denizlispor, Trabzon'da yapacakları maçla Süper Lig tarihinde 42. kez karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililer, bugüne dek oynanan 41 maçta 25 galibiyet aldı, Ege temsilcisi 8 kez kazandı. 8 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor, bu maçlarda 59 gol atarken kalesinde 31 gol gördü.

Trabzon'da Denizlispor'a sadece 2 maç kaybetti

Trabzonspor, sahasında rakibine iki kez yenildi. Bordo-mavili ekip, kendi evinde oynadığı 20 maçta 15 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. Karadeniz ekibi, rakibi karşısında ilk yenilgisini 2008-2009 sezonunda 2-0'lık sonuçla alırken, diğer yenilgisini ise 2019-2020 sezonunda 2-1'lik sonuçla aldı. İki takım arasında Denizli'de oynanan son maçı ise golsüz beraberlikle sonuçlanmıştı.

Trabzonspor Süper Lig'de Gençlerbirliği, ardından Süper Kupa Finali ve sonrasında ise yine deplasmanda Beşiktaş ile oynadığı Süper Lig maçının ardandan Denizlispor ile oynayacağı maçla birlikte 3 maç sonra kendi sahasında mücadele edecek. Son 3 resmi maçını dış sahada oynayan bordo-mavililer 15 gün sonra evinde sahne alacak.

20 günde 6.maçına çıkacak

Trabzonspor, Süper Lig ve Süper Kupa Finali olmak üzere 20 günde 6 maçına çıkacak. 6 Ocak'ta evinde oynadığı Göztepe maçını 1-0 kazanan Karadeniz ekibi, söz konusu maçın ardından 18. haftayı bay geçirdi. Bordo-mavililer, 16 Ocak'ta Antalyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı, 19 Ocak'ta evinde Konyaspor'u 3-1 mağlup etti. Karadeniz ekibi, deplasmanda 23 Ocak'ta Gençlerbirliği, 27 Ocak'ta ise Süper Kupa Finali'nde Medipol Başakşehir'i ve 31 Ocak'ta ise yine ligde dış sahada Beşiktaş 2-1'lık skorlarla geçmeyi başardı. Son 3 resmi maçını dış sahada oynayan bordo-mavililer 15 gün sonra evinde sahne alacak.

Muhtemel ilk on bir

Trabzonspor'un yarınki karşılaşmaya Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Edgar Le, Vitor Hugo, Marlon, Berat Özdemir, Flavio, Bakasetas, Ekuban, Nwakaeme ve Djaniny 11 ile çıkması bekleniyor.

Gökmen Şahin

