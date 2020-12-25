Trabzonspor ile Galatasaray 130. randevuda

Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray, yarın saat 19.00'da Medical Park Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Ligde geride kalan haftalarda sarı-kırmızılılar 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucunda aldığı 26 puan ile lider Alanyaspor'un 1 puan gerisinde ikinci sırada bulunuyor. Bordo-mavililer ise 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyetle topladığı 20 puan ve averajla 9. sırada yer alıyor.

130. randevu

Trabzonspor ile Galatasaray, bugüne kadar Süper Lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, TSYD Kupası ve özel müsabakalar olmak üzere toplam 129 kez mücadele etti. Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılılar 58 kez sahadan galip ayrılırken, bordo-mavililer ise 43 defa rakibini mağlup etti. 28 maçta ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Geride kalan karşılaşmalarda Aslan 168, Karadeniz ekibi ise 146 kez rakip fileleri havalandırdı.

Geçtiğimiz sezon Trabzon'da oynanan müsabaka 1-1 eşitlikle sona erdi. İstanbul'daki karşılaşmayı da Karadeniz temsilcisi 3-1'lik skorla kazanmıştı.

Ligde 95. maç

İki takım arasında Süper Lig'de oynanan 94 karşılaşmada Galatasaray 41 defa 3 puan sevinci yaşarken, Trabzonspor da 31 kez sahadan galip ayrıldı. 22 maçta ise kazanan çıkmadı. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 121, bordo-mavililer ise 109 gol attı.

Farklı skorlar

Galatasaray, Trabzonspor'a karşı en farklı skorlu galibiyetini 26 Mayıs 2001'de İstanbul'da oynanan Süper Lig maçında 4-0'lık sonuçla aldı. Karadeniz ekibi de 1 Eylül 2018'de Trabzon'daki lig müsabakasında rakibini 4-0 mağlup etti.

Halil Umut Meler'in yönetecek

Trabzonspor - Galatasaray maçını hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ile İlker Takpak yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Koray Gençlerler olacak.

İzmir Bölgesi hakeminin, Süper Lig'de yönettiği 98 müsabakada 46 kez ev sahibi takımları, 33 defa da deplasman ekipleri kazandı.

Oğuzhan