Trabzonspor ile Göztepe puanları paylaştı

6. dakikada sağ taraftan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Halil Akbunar, ceza sahası içine ortaladı. Bu noktada yükselen Kerim Alıcı'nın kafa vuruşunda top yan direğe çarparak auta gitti.

13. dakikada orta sahada topla buluşan Nwakaeme, ceza sahası önüne kadar gelerek sert bir şut çekti ancak kaleci İrfan Can Eğribayat bu pozisyonda iki hamlede meşin yuvarlağa sahip oldu.

27. dakikada orta alandan yüklenen Trabzonspor'da Nwakaeme'nin ara pasıyla sol çaprazdan kaleciyle karşı karşıya kalan Ekuban vuruşunu yaptı ancak bu pozisyonda İrfan Can Eğribayat açıyı kapatarak topu kornere gönderdi.

28. dakikada sağ kanattan atak yapan Göztepe'de Halil Akbunar ceza sahasına ortaladı, arka direkte topa yükselen Ndiaye kafa vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.

29. dakikada orta alandan yüklenen Göztepe'de Soner Aydoğdu'nun ara pasıyla ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Jahovic, Uğurcan Çakır'ın sağından vuruşunu yaptı ancak top az farkla auta çıktı.

45+1. dakikada orta sahada topu kapan Diabate'nin ara pasıyla savunmanın arkasına sarkan Jahovic, ceza sahasına girer girmez yerden vurdu ve topu filelere göndermeyi başardı. 1-0

57. dakikada orta alandan gelişen Trabzonspor atağında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Baker, plase vuruşla top kaleye yönlendirdi ancak top sağ direk dibinin yakınından az farkla auta çıktı.

67. dakikada sağ kanattan atak yapan Göztepe'de topla birlikte kaleye doğru ilerleyen Diabate, Berat Özdemir'in müdahalesiyle ceza alanı önünde yerde kaldı. Hakem Tugay Kaan Numanoğlu, Berat Özdemir'e kırmızı kart gösterdi.

83. dakikada sağ kanattan gelişen Göztepe atağında Halil Akbunar çizgiye inerek topu kale önüne çevirdi, ön direkte bulunan Jahovic topa dokunarak kaleye yönlendirdi ancak meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'a çarparak oyun alanına döndü. Pozisyonun devamında savunma topu uzaklaştırdı.

88. dakikada sağ kanattan atak yapan Trabzonspor'da Yusuf Sarı'nın ceza sahası içine yaptığı ortada arka direkte topla buluşan Ekuban'ın şutu ağlara gitti. 1-1

90. dakikada orta alandan yüklenen Göztepe'de, ceza sahası içinde topla buluşan Ideye, kaleci Uğurcan Çakır'ın önünden topa vurdu, meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü.

90. dakikada Göztepe'de Obinna Nwobodo, yaptığı faulun ardından dolayı ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

90+4. dakikada kontra atağa çıkan Göztepe'de Tripic'in uzun pasıyla topla buluşan Halil Akbunar, topla birlikte ceza sahası içine girerek sol çaprazdan şutunu attı ancak kaleci Uğurcan Çakır, şutun önünü kapatarak golü önledi.

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, İbrahim Çağlar Uyarcan, Esat Sancaktar

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Gassama, Kerim Alıcı, Atınç Nukan, Berkan Emir, Obinna, Soner Aydoğdu (Esiti dk. 89 ?), Halil Akbunar, Diabate (Zulj dk. 79), Ndiaye (Tripic dk. 79), Jahovic (Ideye dk. 89 ?)

Yedekler: Arda Özçimen, Alpaslan Öztürk, Kubilay Sönmez, Yalçın Kayan, Murat Paluli, Beykan Şimşek

Teknik Direktör: Ünal Karaman

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan(Yusuf Sarı dk. 83 ?), Hosseini, Hugo(Abdülkadir Ömür dk. 63), Marlon, Berat Özdemir, Baker, Bakasetas, Ekuban, Nwakaeme (Flavio dk. 90 ?), Djaniny

Yedekler: Erce Kardeşler, Hüseyin Türkmen, Safa Kınalı, Kamil Ahmet Çörekçi, Atakan Gündüz, Faruk Can Genç, Afobe

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Goller: Jahovic (dk. 45+1) (Göztepe), Ekuban (dk. 88) (Trabzonspor)

Kırmızı Kartlar: Berat Özdemir (dk. 67) (Trabzonspor), Obinna (dk. 90) (Göztepe)

Sarı Kartlar: Nwakaeme, Marlon (Trabzonspor), Kerim Alıcı, Diabate, Atınç Nukan, Obinna (Göztepe)

Salih Yılmazsoy - Ali Gözeten