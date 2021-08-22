Trabzonspor ile Sivasspor 31. randevuda

Süper Lig'in 2. haftasında Trabzonspor ile Demir Grup Sivasspor arasında Şenol Güneş Spor Kompleksi Medİcal Park Stadyumu'nda 19.15'te oynanacak olan karşılaşmayı Abdulkadir Bitigen yönetecek. Yardımcılıklarını ise Mustafa Savranlar ve Ali Saygın Öğel yapacak.

Trabzonspor ile Sivasspor , ligde yarın oynanacak olan maçla birlikte 31. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 30 maçta Trabzonspor'un 14, Sivasspor'un ise 1'i hükmen olmak üzere 8 galibiyeti bulunuyor. Taraflar, 8 karşılaşmada ise sahadan beraberlikle ayrıldı.

Trabzon'daki maçlar

İki takım arasında Trabzon'da oynanan 15 maçta ise ev sahibinin 9-2 galibiyet üstünlüğü bulunuyor. 4 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük kuramadı.

Trabzonspor yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor

Trabzonspor, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde Süper Lig'de 13 maçtır kaybetmiyor. Bordo-mavililer söz konusu süreçte 5 galibiyet ve 8 beraberlik elde etti. Karadeniz ekibi en son yenilgisini ise evinde Alanyaspor'a karşı 3-1'lık skor ile almıştı.

Gökmen Şahin

