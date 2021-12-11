Trabzonspor ilk yenilgisini aldı!

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

2. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Doğukan Sinik'in vuruşu defanstan döndü.

5. dakikada sağ kanattan ceza alanına giren Ghacha pasını içeriye çıkardı, Doğukan Sinik'in vuruşu üstten auta gitti.

17. dakikada Dorukhan Toköz'ün pasında ceza sahası dışında topla buluşan Hamsik'in şutunu kaleci kornere çeldi.

23. dakikada Hamsik'in pasını alan Nwakaeme'nin vuruşunu kaleciyi geçti, topu defans son anda kornere attı.

24. dakikada Hamsik'in soldan kullandığı köşe vuruşunda Hugo'nun kafasını kaleci çıkardı. Altı pas içinde kalan topu Conelius ağlara gönderdi. 0-1

33. dakikada Doğukan Sinik'in ceza sahası içindeki şutu Edgar'ın eline çarpınca hakem penaltı noktasını gösterdi.

34. dakikada Antalyaspor'da Fredy kalecinin solundan penaltıyı gole çevirdi. 1-1

45. dakikada Yusuf Sarı'nın ceza sahası dışından sert şutu kalecide kaldı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

50. dakikada Hamsik'in uzun pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Djanıny'in şutu üstten auta gitti.

55. dakikada ceza sahası sol çaprazında kaleci ile karşı karşıya kalan Doğukan Sinik'in vuruşunu kaleci iki hamlede kontrol etti.

68. dakikada Fredy'in ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruş üstten auta gitti.

72. dakikada Djanıny'ın ceza alanı dışından sert şutu az farkla üstten auta gitti.

73. dakikada Güray Vural'ın ceza alanı altı pas içine gönderdiği topa ters vuruş yapan Dorukhan Toköz'ün dokunuşu ağlara gitti. 2-1

83. dakikada Bakesetas'ın serbest vuruştan ceza alanı içine kestiği ortada Hugo'nun ayak içi dokunuşu yandan auta gitti.

Stat: Antalya

Hakemler: Zorbay Küçük, Cevdet Kömürcüoğlu, Mehmet Emin Tuğrul

FT Antalyaspor: Boffin, Güray Vural, Naldo Kudriashov, Veysel Sarı, Bünyamin Balcı, Poli, Fredy (Bahadır Öztürk dk. 90 ?), Doğukan Sinik (Eren Albayrak dk. 79), Ghacha (Floranus dk. 89 ?), Mukaıru (Wright dk. 90 ?)

Yedekler: Doğukan Özkan, Nuri Şahin, Wright, Milosevic, Ersin Zehir, Erkan Eyibil, Gökdeniz Bayrakdar

Teknik Direktör: Alfons Groenendijk

Trabzonspor: Uğurcan, Dorukhan, Edgar, Bruno Peres, Hugo, Berat Özdemir (Koita dk. 79), Hamsik, Nwakaeme ? (Yusuf Sarı dk. 28), Bakasetas, Cornelius (Siopis dk. 68), Djanny

Yedekler: Arda Akbulut, Abdülkadir Ömür, İsmail Köybaşı, Denswil, Abdülkadir Parmak, Ahmetcan Kaplan, Serkan Asan

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Goller: Cornelius (dk. 24) (Trabzonspor), Fredy (dk. 35 pen.), Dorukhan Toköz (dk. 73 kk.) (FT Antalyaspor)

Sarı kartlar: Edgar, Bruno Peres, Koita, Djanıny (Trabzonspor), Fredy (FT Antalyaspor)

İsa Akar - Ejder Benteşen

