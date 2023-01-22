Trabzonspor - İstanbulspor Maçı Canlı Anlatım

TRABZONSPOR 4-0 İSTANBULSPOR
Maçtan Dakikalar
29. dakikada Gomez'in pasıyla topla buluşan Abdulkadir Ömür'ün vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Jensen'de kaldı.
30. dakikada Yusuf Yazıcı'nın ceza sahası dışından ayağının içiyle vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı çıktı.
33. dakikada Bakasetas'ın sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Denswil'in indirdiği topu iyi takip eden Yusuf Yazıcı, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0
49' GOL | Trabzonspor 2-0 İstanbulspor, Bartra
51' GOL | Trabzonspor 3-0 İstanbulspor, Bakasetas
64' GOL | Trabzonspor 4-0 İstanbulspor, Trezeguet
Stat: Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı
Hakemler: Arda Kardeşler, Hakan Yemişken, Mustafa Savranlar
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Peres, Bartra, Denswil, Eren Elmalı, Siopis, Bakasetas, Abdulkadir Ömür, Yusuf Yazıcı, Djaniny, Gomez
Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Hüseyin Türkmen, Ubut Bozok, Hugo, Hamsik, Larsen, Naci Ünüvar, Trezeguet, Bardhi, Doğucan Haspolat
Teknik Direkör: Abdullah Avcı
İstanbulspor: Jensen, Oğuzhan Berber, Okan Erdoğan, Mehmet Yeşil, Ali Yaşar, Mahamadou Ba, Muammer Sarıkaya, Rroca, Jetmir Topalli, Valon Ethemi, Emeka Eze
Yedekler: Alp Arda, Eslem Öztürk, Aldin Cajic, Vefa Temel, Emir Kaan Gültekin, Yusuf Ali Özer, Ologo, Guri, Lokilo, Adi Mehmeric
Teknik Direktör: Fatih Tekke
Gol: Yusuf Yazıcı (dk. 33) (Trabzonspor)
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