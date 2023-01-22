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Trabzonspor - İstanbulspor Maçı Canlı Anlatım

Trabzonspor - İstanbulspor Maçı Canlı Anlatım
Trabzonspor - İstanbulspor Maçı Canlı Anlatım

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor, konuk ettiği İstanbulspor'u 4-0 mağlup etti.

TRABZONSPOR 4-0 İSTANBULSPOR

Maçtan Dakikalar

 


29. dakikada Gomez'in pasıyla topla buluşan Abdulkadir Ömür'ün vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Jensen'de kaldı.

30. dakikada Yusuf Yazıcı'nın ceza sahası dışından ayağının içiyle vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı çıktı.

33. dakikada Bakasetas'ın sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Denswil'in indirdiği topu iyi takip eden Yusuf Yazıcı, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

49' GOL | Trabzonspor 2-0 İstanbulspor,  Bartra

51' GOL | Trabzonspor 3-0 İstanbulspor,  Bakasetas

64'  GOL | Trabzonspor 4-0 İstanbulspor, Trezeguet

Stat: Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı
Hakemler: Arda Kardeşler, Hakan Yemişken, Mustafa Savranlar

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Peres, Bartra, Denswil, Eren Elmalı, Siopis, Bakasetas, Abdulkadir Ömür, Yusuf Yazıcı, Djaniny, Gomez
Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Hüseyin Türkmen, Ubut Bozok, Hugo, Hamsik, Larsen, Naci Ünüvar, Trezeguet, Bardhi, Doğucan Haspolat
Teknik Direkör: Abdullah Avcı

İstanbulspor: Jensen, Oğuzhan Berber, Okan Erdoğan, Mehmet Yeşil, Ali Yaşar, Mahamadou Ba, Muammer Sarıkaya, Rroca, Jetmir Topalli, Valon Ethemi, Emeka Eze
Yedekler: Alp Arda, Eslem Öztürk, Aldin Cajic, Vefa Temel, Emir Kaan Gültekin, Yusuf Ali Özer, Ologo, Guri, Lokilo, Adi Mehmeric
Teknik Direktör: Fatih Tekke
Gol: Yusuf Yazıcı (dk. 33) (Trabzonspor)

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