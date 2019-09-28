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Trabzonspor, İsviçre Federal Mahkemesi'ne başvuruda bulundu

Trabzonspor, İsviçre Federal Mahkemesi'ne başvuruda bulundu
Trabzonspor, İsviçre Federal Mahkemesi'ne başvuruda bulundu

Trabzonspor Kulübü İsviçre Federal Mahkemesi'ne başvuruda bulundu.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kulübümüz adına şike süreci ve sonrasında yaşanan hukuksuzluğa karşı İsviçre Federal Mahkemesi'ne (CAS'ın almış olduğu kararın hukuka aykırı olduğu yönünde tescillenmesi talebiyle) yapılan başvuru tamamlandı. İsviçre Federal Mahkemesi'ne yönelik başvurumuz, cuma günü kulübümüzün İsviçre'de çalışmakta olduğu hukuk bürosu aracılığıyla gerçekleştirildi. Yapılan başvuruda, önceki kurul kararlarına karşı CAS'a yaptığımız başvuru neticesinde verilen kararın hukuksuz olduğunun tescillenmesi istendi."

Gökmen Şahin

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