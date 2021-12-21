Trabzonspor İzmir'de geriden gelip kazandı

Maçtan Dakikalar

1. dakikada orta alandan gelişen Altay atağında Bamba'nın ara pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Kappel, kaleciyle karşı karşıya kalarak şutunu attı, kaleci Uğurcan'ın müdahalesiyle kale önüne düşen topu Trabzonspor savunması uzaklaştırdı.

3. dakikada orta alandan yüklenen Altay'da Pinares'in uzun topuyla savunma arkasına sarkan Kappel, bir kez daha kaleciyle karşı karşıya kaldı. Kappel'in sağ çaprazdan attığı şutta kaleci Uğurcan, başarılı müdahalesiyle topu uzaklaştırdı.

21. dakikada sağ kanattan atak yapan Altay'da Pinares'in ortasına ceza sahası için kafa vuruşu yapan Bamba'nın şutunda kaleci Uğurcan topu uzanarak çeldi. Pozisyonun devamında savunma topu uzaklaştırdı.

26. dakikada yaklaşık 30 metreden kaleyi cepheden gören bir noktadan serbest vuruş kazanan Altay'da topun başına geçen Naderi, meşin yuvarlağı direkt kaleye gönderdi ancak kaleci Uğurcan sağ direk dibine uzanarak topu kornere çeldi.

33. dakikada sağ kanattan yüklenen Altay'da Poko'nun pasıyla topla buluşan Cebrail Karayel, ceza sahası sağ çaprazından topu kaleye gönderdi, meşin yuvarlak sol ve üst kale direğinin birleştiği noktadan ağlarla buluştu. 1-0

45'Karşılaşmada ilk yarı sona erdi.

46'İkinci yarı hakemin düdüğüye başladı

48' Trabzonspor atağında Trondsen ceza sahasına soldan girdi ortasını yaptı savunma topu kornere gönderdi.

51' GOL! Cornelius attı Trabzonspor beraberliği yakaladı. Orta alanda topla buluşan Bakasetas, sol çaprazdan ceza sahasına pası aktardı. Penaltı noktası üzerinde Cornelius gelişine falsolu vuruşuyla topu ağlara gönderdi.Gol - Andreas Cornelius

55' Trabzonspor gole yaklaştı! Abdülkadir Ömür savunma arkasına topu gönderdi. Djaniny kaleciyle karşı karşıya kaldı şutunda top az farkla üstten dışarı çıktı.

58' Poko ceza sahası dışı sol çaprazından sağ ayağının üstüyle vuruşunu yaptı, üst direğe çarpan top auta çıktı.

Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)

51. dakikada orta alandan yüklenen Trabzonspor'da Bakasetas'ın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Cornelius, plase vuruşla topu kalenin sağından ağlara gönderdi. 1-1

54. dakikada orta alandan atak yapan Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür'ün savunma arkasına attığı topla ceza sahası içerisinde buluşan Djaniny, kalecinin üzerinden aşırtma vuruş yaptı ancak meşin yuvarlak kalenin üstünden auta çıktı.

59. dakikada ceza sahası yayının solunda savunmadan topu kapan Poko, bekletmeden kaleye vurdu, meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanını terk etti.

76. dakikada orta alandan rakibinden topu kapan Kappel, yaklaşık 50 metre top sürerek ceza sahasına girdi, topu sağına çekip şut atan Kappel'in pozisyonunda meşin yuvarlak sağ kale direğinin yanından az farkla auta çıktı.

80. dakikada orta alandan yüklenen Altay'da ceza sahası içerisinde Poko'nun pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Bamba, şutunu attı ancak kaleci Uğurcan topu kurtardı.

88. dakikada orta alandan yüklenen Trabzonspor'da Koita'nın pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Cornelius, yerden vuruşla kalenin sağından topu ağlara gönderdi. 1-2

Stat: Alsancak Mustafa Denizli

Hakemler: Ali Şansalan, Serkan Ok, Kemal Yılmaz

Altay: Lis, Cebrail, Murat, Thiam, Naderi, Poko, Zeki, Pinares (Paixao dk. 90+1 ?), Kappel, Rodriguez (Rayan dk. 90+1 ?), Bamba

Yedekler: Cihan, Aka, Ceyhun, Thaciano, Kazımcan, Eren, Deniz, Özgür

Teknik Direktör: Mustafa Denizli

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Edgar (Hüseyin dk. 85 ?), Denswill, Trondsen (Koita dk. 79), Siopis (Bakasetas dk. 46), Berat (Dorukhan dk. 46), Hamsik, Abdülkadir Ömür (Ahmetcan dk. 90+2 ?), Djaniny, Cornelius

Yedekler: Arda, Yusuf, Yunus, Abdulkadir Parmak, Serkan

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Goller: Cebrail (dk. 33) (Altay), Cornelius (dk. 51 ve 88) (Trabzsonspor)

Sarı Kartlar: Djaniny, Hamsik, Bakasetas (Trabzonspor), Poko, Pinares, Naderi (Altay)