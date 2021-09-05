Trabzonspor kadrosunun yaş ortalaması 26.9



Bu sezon yaptığı transferlerle kadrosunu güçlendiren, tecrübeli ve gelecek vadeden isimlerle şampiyonluk mücadelesi verecek olan Trabzonspor'un güncel kadrosunda 28 oyuncu bulunuyor. Bordo-mavililerin takım kadrosunun yaş ortalaması ise 26.9 oldu.

UEFA Konfederasyon Lig'i ve Süper Lig olmak üzere toplam 7 resmi müsabakaya çıkan bordo-mavililerde Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın, sahaya çıkardığı 11'in yaş ortalaması ise 28.8.

Karadeniz ekibinin son 5 sezonda sahaya sürdüğü ilk 11'lerin yaş ortalaması ise şu şekilde oluştu:

"2020-21 sezonu 25.9, 2019-20 sezonu 27.4, 2018-19 sezonu 26.9, 2017-18 sezonu 28, 2016-17 sezonu 27"

Sahaya çıkan en yaşlı 11 Fatih Karagümrük'ün

Süper Lig'de mücadele veren 20 takımın oyuncu kadroları değişkenlik gösterirken, Transfermarkt verilerine göre yapılan araştırmada en yaşlı 11 ile sahaya Fatih Karagümrük çıkıyor. İstanbul temsilcisini 30.0 ortalamayla Sivasspor takip ederken, Alanyaspor 29.0, Çaykur Rizespor 28.9, Trabzonspor 28.8, Antalyaspor 28.7, Kayserispor ve Altay 28.5, Beşiktaş 28.4, Hatayspor 28.3, Konyaspor 28.0, Adana Demirspor 27.9, Kasımpaşa 27.8, Giresunspor 27.6, Göztepe ile Başakşehir 27.4, Gaziantep FK 27.3, Yeni Malatyaspor 26.9, Fenerbahçe 26.5, Galatasaray 26.1'le liste yer aldı.

Dört büyüklerin maça göre yaş ortalaması ise şöyle oluştu:

"Beşiktaş 28.4, Trabzonspor 28, Galatasaray 27.1, Fenerbahçe 27"



Gökmen Şahin

TRABZON (İHA) -