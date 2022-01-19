Trabzonspor, Karadeniz derbisinde fırsatı kaçırdı

Maçtan Dakikalar
1'Maç başladı
21. dakikada Visca'nın topuk pasıyla sağ çaprazdan ceza sahası içine giren Peres'in vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
44. dakikada sağ taraftan gelişen Trabzonspor atağından ceza sahası içinde topu önüne alan Visca'nın vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
45. dakikada Hayrullah'ın sağ çaprazdan kaleye gönderdiği top Uğurcan'da kaldı.
45' Hakem ilk yarının son düdüğünü çaldı
46' Hakem ikinci yarıyı başlatan düdüğü çaldı
54. dakikada Bakasetas'ın ceza sahası dışından yerden sert şutunu kaleci Okan kornere çeldi.
59. dakikada Bakasetas'ın ceza sahası yayına yakın yerden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Okan'da kaldı.
65. dakikada Bakasetas'ın ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Okan kornere çeldi.
66. dakikada Diabete'nin ceza sahası içine girer girmez vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.
68. dakikada Aziz Behiç'in kale sahası içine doğru gönderdiği topu iyi takip eden Umut Nayir'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan ağlarla buluştu. 0-1
79. dakikada Peres'in sağ taraftan ceza sahası içine ortasında meşin yuvarlağı iyi takip eden Cornelius şık kafa vuruşuyla topu kaleci Okan'ın sağından filelere gönderdi. 1-1
82. dakikada Puchacz'ın ceza sahası dışı sol çaprazından vuruşunda top direğin dibinden auta çıktı.
83. dakikada Puchacz'ın kale sahasına ortasında Cornelius'un kafa vuruşu kaleci Okan'dan döndü. Boşta kalan topu savunma oyuncuları kornere yolladı.
90+2. dakikada ceza sahası içinde Perez'in eline çarpan top sonrası VAR'a giden Alper Ulusoy penaltı noktasını gösterdi.
90+3. dakikada Bakasetas'ın kullandığı penaltı atışında kaleci Okan gole izin vermedi. Hakem Alper Ulusoy, kaleci Okan'ın öne çıkmasından dolayı atışı tekrarlattı.
90+4. dakikada Bakasetas, penaltı atışı için tekrar beyaz noktaya geldi. Vuruşunda kaleci Okan sağına giden topu kurtarmayı başardı.
Stat: Medical Park
Hakemler: Alper Ulusoy, Mustafa Emre İyisoy, İbrahim Çağlar Uyarcan
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Peres, Hüseyin Türkmen (Puchacz dk. 32), Hugo, Denswil, Berat Özdemir (Siopis dk. 78 ?), Dorukhan (Yunus Mallı dk. 78 ?), Bakesetas, Abdulkadir Ömür (Yusuf Erdoğan dk. 32), Visca, Cornelius
Yedekler: Erce ,İsmail Köybaşı, Salih Kavrazlı, Murat Cem Akpınar, Ahmetcan Kaplan, Serkan Asan
Teknik Sorumlu: Orhan Ak
GZT Giresunspor: Okan, Hayrullah, Diarra, Perez, Aziz Behiç (Douglas dk. 90+2 ?), Zeki Yavru, Flavio, Süleymanov, Diabate, Serginho (Sergen dk. 84 ?), Umut Nayir (Balde dk. 84 ?)
Yedekler: Onurcan, Gökhan, Arda, Champness, Furkan, Fatih Yılmaz, Metin
Teknik Direktör: Hakan Keleş
Goller: Umut Nayir (dk. 68) (GZT Giresunspor), Cornelius (dk. 79) (Trabzonspor)
Sarı Kartlar: Hüseyin Türkmen (Trabzonspor), Sergio, Zeki Yavru (GZT Giresunspor)
Gökmen Şahin - Ozan Köse