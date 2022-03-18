Trabzonspor, Karadeniz derbisinde yıkıldı!

MAÇTAN DAKİKALAR
18' Çaykur Rizespor'da Sabo'nun pasında topla buluşan Boyd'un sağ kanattan ceza sahasına sokulup vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Erce'de kaldı.
20' Ceza sahası dışında topla buluşan Visca'nın sert şutunda kaleci Gökhan gole izin vermedi.
22' Rakibinden kaptığı topla ceza sahası yayına doğru ilerleyen Boyd'un sol kanata pasında Alper, şutunu çekti, top üstten auta çıktı.
26' İsmail Köybaşı'nın sol kanattan ortasında arka direkte Djaniny bomboş durumda topa dokunamadı.
48' GOL! Abdülkadir, Trabzonspor'u 1-0 öne geçirdi.Gol - Abdülkadir Ömür
56' Holmen ceza sahasında Nwakaeme'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem penaltı kararı verdi.
59' GOL! Pohjanpalo, Rizespor'a galibiyeti getiren golü kaydetti.Gol - Joel Pohjanpalo
63' Pozisyonu izleyen hakem Volkan Bayarslan penaltı noktasını işaret etti.
64' GOL! Pohjanpalo, skoru 2-1 yapan golü kaydetti.Gol - Joel Pohjanpalo
70' GOL! Djnainy, Trabzonspor'a 2-2'lik beraberliği getiren golü kaydetti.Gol - Djaniny
82' Pohjanpalo ceza sahasının solunda vuruşunu yaptı. Top, Erce'de kaldı.
90+3! Gedson'un gönderdiği uzun topta savunma arkasına sarkan Pohjanpalo, karşı karşıya kaldığı pozisyonda Erce'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını işaret etti.
90' 90+5! GOL! Pohjanpalo, takımına 3-2'lik üstünlüğü getiren golü kaydetti. Penaltı vuruşunda topun başına geçen Pohjanpalo, topu ağlara gönderdi.Gol - Joel Pohjanpalo
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Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Volkan Bayarslan, Ceyhun Sesigüzel, Kerem Ersoy
Çaykur Rizespor: Gökhan, Alper, Holmen, Ponck, Cemali, Phiri, Gedson Fernandes, Sabo, Boldrin, Boyd, Cisse
Yedekler: Tarık, Ronaldo, Eren, Yusuf, Deniz, Pohjanpalo, Emir Han, Umar, Bolasie, Gökhan
Teknik Direktör: Bülent Korkmaz
Trabzonspor: Erce, İsmail, Ahmetcan, Denswil, Peres, Siopis, Dorukhan, Nwakaeme, Abdulkadir, Visca, Djaniny
Yedekler: Hüseyin, Berat, Bakasetas, Cornelius, Koita, Yusuf, Yunus, Arda, Kouassi, Serkan
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Sarı kart: Ponck (Çaykur Rizespor)