Trabzonspor - Kasımpaşa Canlı Anlatım

TRABZONSPOR 1-0 KASIMPAŞA

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13' Trabzonspor gole çok yaklaştı. Abdülkadir'in ara pasında savunma arkasına sarkan Cornelius'un, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda yaptığı aşırtma vuruşta top yandan dışarı çıktı.

12' Sağdan kazanılan serbest vuruşta Hajradinovic'in arka direğe ortasında Tarkan Serbest'in kafa vuruşunda top kaleci Uğurcan'da kaldı.

9' Trabzonspor gole çok yaklaştı! Hızlı gelişen hücumda Trabzonspor rakibini 2'ye 1 yakaladı. Topla ilerleyen Abdülkadir Ömür, topu Cornelius'a aktarmak isterken Tarkan Serbest son anda araya girdi ve mutlak bir golü önledi.

6' Trabzonspor öne geçti! Dorukhan'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Visca'nın dönerek yaptığı vuruşta top üst direğe çarpıp ağlarla buluştu.

3' Sağdan gelen ortada Umut'un ceza yayından gelişene vuruşunda top kaleci Uğurcan'da kaldı.

1' Müsabaka hakemin düdüğü ile başladı.

İKİ TAKIMIN İLK 11'LERİ BELLİ OLDU!

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Denswil, Hugo, Puchacz, Siopis, Dorukhan, Abdülkadir Ömür, Visca, Nwakaeme, Cornelius

Kasımpaşa: Ertuğrul, Tarkan, Brecka, Hadergjonaj, Eren, Doğucan, Hajradinovic, Travnik, Mortadha, Ahmet, Umut