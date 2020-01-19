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Trabzonspor Kasımpaşa maçı canlı anlatım | TS Kasımpaşa maçı kaç kaç? 19 Ocak TS kasımpaşa maçı

Trabzonspor Kasımpaşa maçı canlı anlatım | TS Kasımpaşa maçı kaç kaç? 19 Ocak TS kasımpaşa maçı
Trabzonspor Kasımpaşa maçı canlı anlatım | TS Kasımpaşa maçı kaç kaç? 19 Ocak TS kasımpaşa maçı

Süper Lig'de 2. yarının ilk haftasında Trabzonspor sahasında Kasımpaşa'yı ağırlıyor. İşte karşılaşmanın canlı anlatımı...

Süper Lig'de ikinci yarının ilk haftasında Trabzonspor, sahasında Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımıyla birlikte sizlerleyiz.

TRABZONSPOR 0 - 0 KASIMPAŞA

CANLI ANLATIM (İLK YARI)

6' Trabzonspor'da Nwakaeme son çizgiye inip içeri yerden topu çevirdi, ardından Kasımpaşa savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.

1' Mücadelede ilk yarı başladı.

İŞTE İLK 11'LER

Trabzonspor'un ilk 11'i: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Campi, Kamil, Mikel, Sosa, Ndiaye, Nwakaeme, Ekuban, Sörloth

 M.Ö.Kasımpaşa'nın ilk 11'i: Fatih, Doğucan, Brecka, Fernandes, Özgür, Tarkan, Aytaç, İlhan, Hajradinovic, Koita, Thiam

Trabzonspor'da Nwakaeme son çizgiye inip içeri yerden topu çevirdi, ardından Kasımpaşa savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.

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