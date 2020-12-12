Trabzonspor, Kayseri'de kayıp!

Maçtan Dakikalar
12. dakikada Fernandes'in ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta kaleci Uğurcan son anda topu köşeden çıkardı.
13. dakikada sol kanattan Baker'in kullandığı köşe atışında ceza sahasında topa yükselen Hugo'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.
23. dakikada Bilal'in sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada müsait pozisyondaki Ekuban'ın kafa vuruşunda kaleci Doğan topun sahibi oldu.
25. dakikada Lennon'un sağ kanattan içeri çevirdiği topa kimse dokunamayınca meşin yuvarlak auta çıktı.
44. dakikada Fernandes'in sol kanattan kullandığı serbest atışta topu ceza sahası içerisinde önünde bulan Sapunaru'nun şutunda Marlon topu çizgiden çıkardı.
55. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Attamah'ın vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
65. dakikada sağ kanattan ceza sahasına sokulan Lennon, topu müsait durumdaki Fernandes'e çıkardı. Fernandes'in sert şutunda kaleci Uğurcan topu güçlükle kornere tokatladı.
71. dakikada sağ kanatta topla buluşan Lennon, ceza sahası içerisindeki Henrique'yi topla buluşturdu. Henrique'nin sert vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.
84. dakikada savunmanın arkasına sarkan Muğdat'ın pasıyla topla buluşan Hasan Hüseyin'in sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan'ın kucağında kaldı.
Stat: Kadir Has
Hakemler: Burak Şeker, Volkan Ahmet Narinç, Bilal Gölen
Hes Kablo Kayserispor: Doğan, Lopes, Sapunaru, Kolovetsios, Behich, Fernandes (Hasan Hüseyin dk. 68), Attamah, Lennon, Kvrzic, Henrique (Alibec dk. 88 ?), İlhan Parlak (Muğdat dk. 68)
Yedekler: Abdulkadir, Oğuzhan, Barış, Manzala, Emre Demir, İlhan Depe, Ackah
Teknik Direktör: Samet Aybaba
Trabzonspor: Uğurcan, Pereira (Serkan dk. 46), Le, Hugo, Marlon, Abdulkadir Parmak, Baker
x, Diabate (Afobe dk. 46), Abdulkadir Ömür, Bilal (Yusuf dk. 68), Ekuban
Yedekler: Erce, Hüseyin, Hosseini, Kamil Ahmet, Safa, Flavio, Ahmet
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Sarı kartlar: Pereira, Bila, Abdulkadir Parmakl (Trabzonspor)
Turan Bulut - Ali Göç