İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Trabzonspor, Kayseri'de kayıp!

Trabzonspor, Kayseri'de kayıp!
Trabzonspor, Kayseri'de kayıp!

Süper Lig'in 12. haftasında oynanan Kayserispor, Trabzonspor'u konuk etti. Mücadele golsüz eşitlikle sona erdi.

Maçtan Dakikalar 

12. dakikada Fernandes'in ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta kaleci Uğurcan son anda topu köşeden çıkardı.

13. dakikada sol kanattan Baker'in kullandığı köşe atışında ceza sahasında topa yükselen Hugo'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

23. dakikada Bilal'in sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada müsait pozisyondaki Ekuban'ın kafa vuruşunda kaleci Doğan topun sahibi oldu.

25. dakikada Lennon'un sağ kanattan içeri çevirdiği topa kimse dokunamayınca meşin yuvarlak auta çıktı.

44. dakikada Fernandes'in sol kanattan kullandığı serbest atışta topu ceza sahası içerisinde önünde bulan Sapunaru'nun şutunda Marlon topu çizgiden çıkardı.

55. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Attamah'ın vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

65. dakikada sağ kanattan ceza sahasına sokulan Lennon, topu müsait durumdaki Fernandes'e çıkardı. Fernandes'in sert şutunda kaleci Uğurcan topu güçlükle kornere tokatladı.

71. dakikada sağ kanatta topla buluşan Lennon, ceza sahası içerisindeki Henrique'yi topla buluşturdu. Henrique'nin sert vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

84. dakikada savunmanın arkasına sarkan Muğdat'ın pasıyla topla buluşan Hasan Hüseyin'in sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan'ın kucağında kaldı.

Stat: Kadir Has

Hakemler: Burak Şeker, Volkan Ahmet Narinç, Bilal Gölen

Hes Kablo Kayserispor: Doğan, Lopes, Sapunaru, Kolovetsios, Behich, Fernandes (Hasan Hüseyin dk. 68), Attamah, Lennon, Kvrzic, Henrique (Alibec dk. 88 ?), İlhan Parlak (Muğdat dk. 68)

Yedekler: Abdulkadir, Oğuzhan, Barış, Manzala, Emre Demir, İlhan Depe, Ackah

Teknik Direktör: Samet Aybaba

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira (Serkan dk. 46), Le, Hugo, Marlon, Abdulkadir Parmak, Baker

x, Diabate (Afobe dk. 46), Abdulkadir Ömür, Bilal (Yusuf dk. 68), Ekuban

Yedekler: Erce, Hüseyin, Hosseini, Kamil Ahmet, Safa, Flavio, Ahmet

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Sarı kartlar: Pereira, Bila, Abdulkadir Parmakl (Trabzonspor)

Turan Bulut - Ali Göç

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.