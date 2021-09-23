Trabzonspor Konya'da takıldı

Maçtan Dakikalar

1. dakikada sol kanatta topla buluşan Hamsik'in yerden ceza sahasına gönderdiği topu Cornelius düzgün bir vuruşla filelere yolladı. 0-1

7. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Bakasetas'ın sert şutunda kaleci Sehic gole izin vermedi.

8. dakikada Trabzonsporlu Hugo, Skubic'e yaptığı faul sonrası hakem Halil Umut Meler'in direkt gösterdiği kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

20. dakikada Skubic'in pasıyla sağ kanattan son çizgiye inen Serdar'ın bekletmeden ceza sahasına gönderdiği topu Çekiçi voleyle ağlarla buluşturdu. 1-1

32. dakikada sol kanattan Çekiçi'nin ceza alanına gönderdiği topa Skubic kafa vuruşunu yaptı ancak top direğin dibinden auta çıktı.

41. dakikada Hadziahmetovi'in pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Serdar'ın dar açıdan yaptığı vuruşta kaleci Uğurcan gole izin vermedi.

45+1. dakikada Serdar'ın ceza sahası önü sağ çaprazından yaptığı vuruşta top direkten döndü.

46. dakikada ceza sahası önü sol çaprazda topla buluşan Çekiçi rakiplerini çalımlayıp uzak direğe yaptığı vuruşla topu filelere yolladı. 2-1

52. dakikada sağ kanattan arka direğe gönderilen topa Bytyqi kontrol edip şutunu çekti, savunmadan seken top Soner'in önünde kaldı. Bu oyuncunun gelişine sert vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarıya gitti.

68. dakikada Hamsik'in sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortayı savunma karşıladı. Seken topa yapılan vuruşta savunmaya çarpan top Djaniny'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun yaptığı vuruş direkten döndü.

74. dakikada Serdar sağ kanattan topla ceza sahasına girip çektiği şutu kaleci Uğurcan kurtardı. Seken topa vuran Ahmed Hassan'ın şutunu Uğurcan tekrar çeldi ve top Çekiçi'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun müsait pozisyondaki şutu az farkla üstten auta çıktı.

76. dakikada sağ kanattan Peres'in ceza sahasına yaptığı ortada Ahmet Çalık'ın kafayla uzaklaştırmak istediği top Hadziahmetovic'e çarparak filelerle buluştu. 2-2

78. dakikada sağ kanattan uzun kullanılan taç atışında Rahmanovic'in kafa vuruşu az farkla yandan dışarı gitti.

82. dakikada sol kanattan yapılan ortada kale önündeki Rahmanovic'in kafa vuruşunu kaleci Uğurcan son anda çelmeyi başardı.

87. dakikada sol kanattan arka direğe yapılan ortada Skubic'in kafa vuruşunu kaleci Uğurcan son anda çıkardı.

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Hali Umut Meler, Ekrem Kan, Cevdet Kömürcüoğlu

Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim, Guilherme, Soner, Hadziahmetovic, Çekiçi (Michalak dk. 90+4 ?), Serdar (Rahmanovic dk. 75), Cikalleshi (Ahmed Hassan dk. 61), Bytyqi

Yedekler: Eray, Adil, Anicic, Alper, Barış, Mpoku, Ahmet Karademir

Teknik Direktör: İlhan Palut

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Ie, Hugo ?, İsmail, Berat, Hamsik, Abdülkadir (Djaniny dk. 46), Bakasetas (Siopis dk. 81 ?), Nwakaeme (Yusuf dk. 90 ?), Cornelius (Gervinho dk. 72)

Yedekler: Erce, Hüseyin, Denswil, Yunus, Murat, Serkan

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Goller: Cornelius (dk. 1), Hadziahmetovic (dk. 76 k.k.) (Trabzonspor), Çekiçi (dk. 20) (Konyaspor)

Kırmızı kart: Hugo (dk. 8) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Abdülkerim, Çekiçi, Ahmet Çalık (Konyaspor), Ie (Trabzonspor)

Enver Furkan Çelebioğlu - Fatih Macit