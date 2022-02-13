Trabzonspor-Konyaspor Maç Anlatımı

TRABZONSPOR 1-0 KONYASPOR
Maçtan Dakikalar
1'Maç başladı
3' Nwakaeme'nin sağ kanattan içeri ortasında ceza sahasında savunmanın müdahalesiyle top kornere çıktı.
7' Guilherme'nin ortasını Puchacz karşıladı ve top taca çıktı. Konyaspor atışı kullanacak.
10' Trabzonspor kendi yarı sahasında hazırlık paslarıyla ileri çıkmaya çalışıyor.
13' GOL! Visca, Trabzonspor'u 1-0 öne geçirdi. Sol kanattan hızlı atağa çıkan Cornelius pasını ceza sahasına aktardı. Ceza alanında topla buluşan Visca'nın şık vuruşunda top ağlara gitti.Gol - Edin Visca
15' Golden sonra Trabzonspor topa daha hakim olmaya başladı.
18' Skubic, orta alandaki Guilherme'yi gördü. Skubic'in vuruşu üstten auta çıktı.
21' Konyaspor'da Soner sarı kart gördü.Sarı Kart - Soner Dikmen
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İLK 11'LER
TRABZONSPOR: Uğurcan, Dorukhan, Denswil, Hugo, Puchacz, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Visca, Nwakaeme, Cornelius.
KONYASPOR: Sehic, Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Amir, Soner, Amar, Bytyqi, Michalak, A. Hassan.