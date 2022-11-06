Trabzonspor - Konyaspor Maçı Canlı Anlatım

Trabzonspor 2-1 Konyaspor
Maçtan Dakikalar
7. dakikada Denswil'in pasıyla sol çaprazdan ceza sahası içine giren Trezeguet'in vuruşunda kaleci Sehic, direk dibinde meşin yuvarlağı kornere çıkardı.
11. dakikada Trabzonspor sol kanattan kullandığı korner atışında Adil Demirbağ'ın Trezeguet'e müdahalesinde VAR giden Zorbay Küçük penaltı noktasını gösterdi.
14. dakikada penaltı atışını kullanan Bakasetas meşin yuvarlağı kaleci Sehic'in solundan filelere gönderdi. 1-0
25. dakikada Hamsik'in uzak mesafeden vuruşunda kaleci Sehic meşin yuvarlağı kornere çeldi.
27. dakikada Hamsik'in vuruşunda ceza sahası içinde Michalak'ın eline çarpan top sonrası hakem Zorbay Küçük ikinci kez penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Trezeguet meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-0
32. dakikada Bytygi'nin ceza sahası dışında vuruşunda topu Uğurcan Kaçır'dan döndü. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.
45+7. dakikada Trabzonspor savunmasının uzaklaştırmadığı topu ceza sahası yayı üzerinde kontrol eden Mame Diouf'un vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan filelere gitti. 2-1
Stat: Akyazı
Hakemler: Zorbay Küçük, Volkan Ahmet Narinç, Hakan Yemişken
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Bartra, Hugo, Denswil, Gbamin, Hamsık, Bakasetas, Abdulkadir Ömür, Trezeguet, Gomez
Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Siopis, Umut Bozok, Larsen, Djaniny, Naci Ünüvar, Bardhi, Yusuf Erdoğan, Doğucan Haspolot, Lahtimi
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Konyaspor: Sahic, Ahmet Oğuz (Cebrail Karayel dk. 35), Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Bruno Paz (Uche dk. 35), Mıchalak, Soner, Amir Hadzıahmetovıc, Zymer Bytygi, Mame Diouf
Teknik Direktör: Erhan, Uğurcan Yazgılı, Pavicic, Robert Muric, Kahraman Demirtaş, Oğulcan, Mehmet, Amilton da Silva
Teknik Direktör: İlhan Palut
Goller: Bakasetas (dk. 14 pen.), Trezeguet (dk. 27 pen.) (Trabzonspor), Mame Duouf (dk. 45+7) (Konyaspor)
Sarı kartlar: Adil Demirbağ, Michalak (Konyaspor)
Gökmen Şahin - Ozan Köse
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