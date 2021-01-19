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Trabzonspor, Konyaspor'u mağlup etti

Trabzonspor, Konyaspor'u mağlup etti
Trabzonspor, Konyaspor'u mağlup etti

Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor, sahasında Konyaspor ile karşılaştı. Müsabaka Trabzonspor'un 3-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

Maçtan Dakikalar

7. dakikada Cikalleshi'nin uzak mesafeden vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır'dan dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

16. dakikada Ekuban'ın pasında ceza sahası içinden Nwakaeme'nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Sehic'in solundan az farkla auta çıktı.

22. dakikada Serkan Asan'ın pasında kale sahası içinde topla buluşan Nwakaeme, meşin yuvarlağı ağalarla buluşturdu. 1-0

Stat: Medical Park

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Serkan Ok, Mustafa Savranlar

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Vitor Hugo , Edgar le, Marlon, Lewis Baker, Abdulkadir Parmak, Abdulkadir Ömür (Flavio dk.27), Ekuban, Nwakaeme, Djaniny

Yedekler: Erce Kardeşler, Berat Özdemir, Hüseyin Türkmen, Yusuf Sarı, Safa Kınalı, Kamil Ahmet Çörekçi, Atakan Gündüz, Faruk Can Genç, Benik Afobe
Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Konyaspor: Eray, Skubic, Ahmet Çalık, Abdulkerim Bardakçı, Barış Yardımcı, Jevtovic, Diomende, Ömer Ali Şahiner, Hadziahmetovic, Cikalleshi, Kravets

Yedekler: Adil Demirbağ, Milosevic, Bytygi, Uğoz, Shengelia, Musa Çağıran, Ali Karakaya, Eduok, Erdon Daci

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Gol: Nwakaeme (dk. 22) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Ömer Ali Şahiner, Cikalleshi, Diomende (Konyaspor)

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