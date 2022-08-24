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Trabzonspor-Kopenhag Maçı Canlı Anlatım!

Trabzonspor-Kopenhag Maçı Canlı Anlatım!
Trabzonspor-Kopenhag Maçı Canlı Anlatım!

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off rövanş maçında Trabzonspor ile FC Kopenhag karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarı golsüz beraberlikle sonuçlandı.

TRABZONSPOR 0 - 0 KOPENHAG

MAÇTAN DAKİKALAR (CANLI)

 

6. dakikada Enis Bardhi'nin pasında ceza sahası içine topla buluşan Djaniny'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ryan'dan döndü. Dönün topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

20. dakikada Larsen'in sağ taraftan ortasında Cornelius'un kafa vuruşunu kaleci Ryna kornere çeldi.

38. dakikada Daramy'ın ceza sahası yayı üzerine gönderdiği topu kontrol eden Pep Biel'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan auta çıktı.

41. dakikada Disk'in sağ taraftan kale sahası içine doğru gönderdiği topa Lerager'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

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Stat: Şenol Güneş Spor Kompleksi
Hakemler: Danny Makkelie, Hessel Steegstra, Jan de Vries

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Bartra, Denswil, Eren Elmalı, Dorukhan, Siopis, Ernis Bardhi, Abdulkadir Ömür, Djaniny, Cornelius
Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Kağan, Bakasetas, Hugo, Taha Altıkardeş, Trezeguet, Yusuf Erdoğan, Doğucan Haspolat, Emrehan Gedikli, Kerem Şen, Kouassi
Teknik Direktör: Abdullah Avcı

FC Kopenhag: Ryan, Diks, Vavro, Khocholava, Kristiansen, Zeca, Falk, Lareger, Daramy, Claesson, Pep Biel
Yedekler: Johnson, Dithmer, Bergmann, Babacar, Mukairu, Jelert, Ankersen, Amoo, Lund, Karamoko, Haraldsson, Stamenic
Teknik Direktör: Jess Thorup

Sarı Kart: Kristiansen (FC Kopenhag)

Gökmen Şahin - Ozan Köse
 

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