Trabzonspor-Kopenhag Maçı Canlı Anlatım!

TRABZONSPOR 0 - 0 KOPENHAG
MAÇTAN DAKİKALAR (CANLI)
6. dakikada Enis Bardhi'nin pasında ceza sahası içine topla buluşan Djaniny'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ryan'dan döndü. Dönün topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.
20. dakikada Larsen'in sağ taraftan ortasında Cornelius'un kafa vuruşunu kaleci Ryna kornere çeldi.
38. dakikada Daramy'ın ceza sahası yayı üzerine gönderdiği topu kontrol eden Pep Biel'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan auta çıktı.
41. dakikada Disk'in sağ taraftan kale sahası içine doğru gönderdiği topa Lerager'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.
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Stat: Şenol Güneş Spor Kompleksi
Hakemler: Danny Makkelie, Hessel Steegstra, Jan de Vries
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Bartra, Denswil, Eren Elmalı, Dorukhan, Siopis, Ernis Bardhi, Abdulkadir Ömür, Djaniny, Cornelius
Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Kağan, Bakasetas, Hugo, Taha Altıkardeş, Trezeguet, Yusuf Erdoğan, Doğucan Haspolat, Emrehan Gedikli, Kerem Şen, Kouassi
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
FC Kopenhag: Ryan, Diks, Vavro, Khocholava, Kristiansen, Zeca, Falk, Lareger, Daramy, Claesson, Pep Biel
Yedekler: Johnson, Dithmer, Bergmann, Babacar, Mukairu, Jelert, Ankersen, Amoo, Lund, Karamoko, Haraldsson, Stamenic
Teknik Direktör: Jess Thorup
Sarı Kart: Kristiansen (FC Kopenhag)
Gökmen Şahin - Ozan Köse