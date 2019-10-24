Trabzonspor Krasnodar Canlı Anlatım

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TRABZONSPOR 0 - 0 KRASNODAR

40' Nwakaeme'nin pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Yusuf Sarı topu sol ayağına alıp kaleyi yokladı fakat çerçeveyi bulamadı.

37' Bu dakikalarda oyunda tempo biraz düştü.

32' Sağ çizgiden hızla ilerleyen Yusuf Sarı'yı faulle durduran Spajic sarı kart gördü.

30' Krasnodar'da Olsson, Kamil Ahmet'e yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördü.

27' Trabzonspor kaleye uzak bir mesafeden serbest vuruş kazandı. Sosa'nın direkt kaleye gönderdiği topu kaleci güçlükle kurtarmayı başardı.

25' Trabzonspor gole yaklaştı! Sosa çok güzel hareketlerle rakibinden sıyrıldı ve pasını Nwakaeme'ye verdi. Soldan ceza sahasına giren Nwakaeme rakibinden güzel sıyrıldı ve ortaya çevirdi ancak Sörloth rakibinin önünde gol vuruşunu yapamadı.

21' Trabzonspor rakip sahaya tehlikeli geldi. Sol tarafta topla buluşan Nwakaeme sol ayağıyla kale sahasına tehlikeli bir orta yolladı. Savunmanın ters vuruşunda top kaleye yönelirken kaleci son anda müdahale ederek golü önledi.

14' Novak'ın pasıyla topla buluşan Nwakaeme ceza sahasına girmeden yerde kaldı ve faul bekledi. Hakem bu pozisyonda oyunu devam ettiriyor.

9' Krasnodar atağında savunmadan seken topu ceza sahasının hemen dışında kontrol eden Suleymanov şutunu attı top üst direğe çarpıp dışarı gitti.

4' Krasnodar etkili geldi! Sol taraftan Kambolov'un ortasında Sosa topa müdahale etmeyi başardı. İkinci pozisyonda ise Campi tehlikeyi uzaklaştırdı.

2' İlk atak Trabzonspor'dan! Sağ kanattan Pereira ortasını yaptı fakat ceza sahasındaki Nwakaeme'nin vuruşu etkili olmadı.

1' Maç başladı! Temsilcimize başarılar

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Trabzonspor'un 11'i: Uğurcan, Pereira, Ivanildo, Campi, Novak, A. Parmak, Sosa, Kamil Ahmet, Nwakaeme, Yusuf Sarı, Sörloth

Krasnodar 11'i: Safonov, Martynovich, Spajic, Ramirez, Olsson, Kambolov, Stotski, Suleymanov, Petrov, Vilhena, Berg