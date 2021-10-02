Trabzonspor ligde namağlup devam ediyor

Maçtan Dakikalar
12. dakikada Bakasetas'ın ceza sahası dışı uzak bir noktadan yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1
37. dakikada Cornelius'un ceza sahası dışından vurduğu top, üst direkten oyun alanına döndü.
41. dakikada sağ kanattan Onur Bulut'un açtığı ortada ceza sahası içinde topa yükselen Emrah Başsan'ın kafa vuruşunda top ağlara gitti. 1-1
60. dakikada Kayserispor ceza sahası içerisinde gelişen pozisyonda top Uğur Demirok'un eline çarpınca hakem VAR incelemesinin ardından penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Bakasetas'ın kullandığı penaltıda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-2
65. dakikada Emrah Başsan'ın kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak direğin üstünden auta gitti.
71. dakikada Kemen'in sakatlanması sonucu oyun durdu. Hakem atışıyla başlayan oyunca Hamsik'in yarı alanın ortasından vurduğu top ağlarla buluştu ama hakem topun durmadığı gerekçesiyle golü iptal etti.
78. Abdulkadir Ömür'ün ara pasında topla buluşan Djaniny'nin vuruşunda meşin yuvarlak Lung'ta kaldı.
Stat: Kadir Has
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Serkan Ok, Süleyman Özay
Kayseripor: Lung, Onur Bulut (Mustafa Pektemek dk. 88 ?), Uğur Demirok, Kolovetsios, Carole, İbrahim Akdağ (Mane dk. 79), Fernandes (Gavronovic dk. 79), Emrah Başsan, Cardoso (İlhan Parlak dk. 45), Kemen, Thiam (Emre Demir dk. 87 ?)
Yedekler: Bilal, Yasir, Ramazan, Attamah, Uzodimma
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Edgar, Ahmetcan, İsmail Köybaşı, Siopis (Yusuf dk. 56), Hamsik, Bakasetas (Berat dk. 70), Nwakaeme (Denswil dk. 87 ?), Gervinho (Abdulkadir Ömür dk. 56), Cornelius (Djaniny dk. 70)
Yedekler: Erce, Serkan, Trondsen, Cem, Yunus, Yusuf
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Goller: Bakasetas (dk. 12 ve 60 pen.) (Trabzonspor), Emrah Başsan (dk. 41) (Kayserispor)
Sarı kartlar: Siopis (Trabzonspor), Uğur Demirok, Emrah Başsan, Emre Demir (Kayserispor)