Trabzonspor Malatyaspor maçı kaç kaç? | Trabzonspor Malatyaspor maçı canlı anlatım

TRABZONSPOR 1-0 Y. MALATYASPOR

Canlı Anlatım

59' Nwakaeme'nin ceza alanı dışından şutunda top dışarı gitti. Nwakaeme korner bekledi, hakem aut verdi.

54' Trabzonspor gole yaklaştı! Pereira'nın sağdan ortasında Nwakaeme kale sahasında boş durumda kafayı vurdu, top dışarı gitti.

50' Nwakaeme'nin soldan ortasında Sörloth'a gelen topu Hadebe kornere yolladı

49' El bileğine sargı yapılan Sörloth oyuna geri döndü

47' Rakibiyle ikili mücadeleye giren Sörloth, kolunun üzerine ters bir şekilde düştü ve sakatlandı. Tedavisi yapılıyor...

46' İkinci yarı başladı

45' GOL! Abdülkadir Ömür attı! Trabzonspor öne geçiyor... Sosa'nın soldan ortasında arka direkte bekleyen Abdülkadir kafayı vurdu ve topu ağlara yolladı. Farnolle'ün müdahalesi sonrası Abdülkadir sakatlık geçirdi.

41' Sosa soldan köşe vuruşu kullandı, arka direkte Erkan topu uzaklaştırdı.

40' Sosa frikiği kullandı, Farnolle parmaklarının ucuyla dokundu topa. Korner

39' Nwakaeme yerde kaldı. Trabzonspor tehlikeli olabilecek bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

34' Pereira'nın sağdan ortasında Sörloth yükseldi ancak kafayı etkili vuramadı. Hadebe topu uzaklaştırdı.

27' Yeni Malatyaspor gole çok yaklaştı! İlk olarak Fofana'nın pasında Jahovic ceza alanında vurdu, top savunmadan döndü. Devamında Fofana iki rakibinin arasından geçerek karşı karşıya pozisyonda vurdu, Uğurcan golü önledi.

24' Robin Yalçın'ın ara pasında sağdan bindiren Özer ortaladı, Hüseyin ceza alanında karşıladı topu.

22' Abdülkadir sağ çaprazdan kaleyi denedi, top savunmadan döndü.

21' Sağdan ceza alanına giren Ekuban yerde kaldı ve hakeme baktı. Oyun devam ediyor.

20' Jahovic'e sert bir faul yapan Sosa sarı kart gördü. Sarı Kart - José Sosa

18' Guilherme'nin soldan kullandığı köşe vuruşunda Mina kafayla indirdi, Donald gelişine vurdu. Top üstten dışarı gitti.

14' Guilherme'nin sağdan kullandığı köşe vuruşunda Uğurcan çift yumrukla topu uzaklaştırdı.

12' Özer'in sağdan pasında Bifouma topun üzerinden atladı, Hosseini, Jahovic'e gelen topu son anda kesti.

6' Orta alanda yapılan karşılıklı faullerin ardından Fofana ile Pereira arasında bir tartışma çıktı. Hakem araya girdi ve iki oyuncuyu da uyardı.

3' Trabzonspor gole yaklaştı! Ekuban'ın pasında ceza alanında topla buluşan Sörloth, Farnolle'den sıyrıldı ancak açısını kaybetti. Geriye çıkardığı topa Nwakaeme vurdu, top dışarı gitti.

1' Maç başladı

İLK 11'LER

TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Sosa, Abdülkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme, Sörloth

YENİ MALATYASPOR: Farnolle, Özer Özdemir, Mina, Hadebe, Erkan Kaş, Robin Yalçın, Donald, Bifouma, Guilherme, Fofana, Jahovic