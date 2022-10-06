Trabzonspor, Monaco deplasmanında kayıp!

Maçtan Dakikalar
11. dakikada Gomez'in Camara'ya yaptığı hareketi VAR'dan izleyen hakem Giorgi Kruashvili, bordo-mavili oyuncuya kırmızı kart gösterdi.
14. dakikada ceza sahası içinde Embolo'nun pasında kale sahasında topla buluşan Ben Yedder'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
24. dakikada Vanderson'un sağ taraftan kale sahasına yerden gönderdiği topa Embolo'nun vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten auta çıktı.
26. dakikada Camara'nın pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Diatta'nın yakın mesafeden vuruşunda Uğurcan meşin yuvarlağı kornere çeldi.
45. dakikada Bartra'nın ceza sahası içinde Vanderson'u düşürmesi sonucu hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Ben Yedder, Uğurcan'ın solundan meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-0
55. dakikada Monaco'nun kullandığı köşe atışında Embolo'nun arkaya aşırdığı topu iyi takip eden Disasi kafayla meşin yuvarlağı filelere yolladı. 3-0
69. dakikada Golovin'in ceza sahası dışından sert şutu üstten auta çıktı.
71. dakikada Umut Bozok'un pasıyla ceza sahası yayı üzerinde topla buluşan Bakasetas'ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Nübel'in solundan ağlarla buluştu. 3-1
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Stat: Stade Louis II
Hakemler: Giorgi Kruashvili, Levan Varamishvili, Zaza Pipia
Monaco: Nübel, Vanderson (Maripan dk. 65), Disasi, Badiashile, Henrique, Diatta, Camara (Lucas dk. 65), Fofana, Golovin (Minamino dk. 73), Ben Yedder (Boadu dk. 57), Embolo (Volland dk. 57)
Yedekler: Didillon, Jakobs, Malang Sar, Babai, Matazo, Akliouche, Martins
Teknik Direktör: Philippe Clement
Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Denswil, Eren Elmalı, Siopis (Abdulkadir Ömür dk. 74), Hamsik (Bakasetas dk. 56), Bardhi (Naci Ünüvar dk.82 ?), Yusuf Yazıcı (Umut Bozok dk. 56), Trezeguet (Djaniny dk. 72), Gomez
Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Hüseyin Türkmen, Hugo, Gbamin, Yusuf Erdoğan, Doğucan, Lahtimi
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Goller: Ben Yedder (dk.14 ve 45 pen.), Disasi (dk. 55) (Monaco), Bakasetas (dk. 71) (Trabzonspor)
Kırmızı kart: Gomez (dk. 10) (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Denswil (Trabzonspor), Vanderson, Diatta (Monaco)
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