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Trabzonspor, Monaco deplasmanında kayıp!

Trabzonspor, Monaco deplasmanında kayıp!
Trabzonspor, Monaco deplasmanında kayıp!

UEFA Avrupa Ligi H Grubu 3. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Fransız ekibi Monaco'ya 3-1 mağlup oldu.

Maçtan Dakikalar

11. dakikada Gomez'in Camara'ya yaptığı hareketi VAR'dan izleyen hakem Giorgi Kruashvili, bordo-mavili oyuncuya kırmızı kart gösterdi.

14. dakikada ceza sahası içinde Embolo'nun pasında kale sahasında topla buluşan Ben Yedder'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

24. dakikada Vanderson'un sağ taraftan kale sahasına yerden gönderdiği topa Embolo'nun vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten auta çıktı.

26. dakikada Camara'nın pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Diatta'nın yakın mesafeden vuruşunda Uğurcan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

45. dakikada Bartra'nın ceza sahası içinde Vanderson'u düşürmesi sonucu hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Ben Yedder, Uğurcan'ın solundan meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-0

55. dakikada Monaco'nun kullandığı köşe atışında Embolo'nun arkaya aşırdığı topu iyi takip eden Disasi kafayla meşin yuvarlağı filelere yolladı. 3-0

69. dakikada Golovin'in ceza sahası dışından sert şutu üstten auta çıktı.

71. dakikada Umut Bozok'un pasıyla ceza sahası yayı üzerinde topla buluşan Bakasetas'ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Nübel'in solundan ağlarla buluştu. 3-1

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Stat: Stade Louis II
Hakemler: Giorgi Kruashvili, Levan Varamishvili, Zaza Pipia

Monaco: Nübel, Vanderson (Maripan dk. 65), Disasi, Badiashile, Henrique, Diatta, Camara (Lucas dk. 65), Fofana, Golovin (Minamino dk. 73), Ben Yedder (Boadu dk. 57), Embolo (Volland dk. 57)
Yedekler: Didillon, Jakobs, Malang Sar, Babai, Matazo, Akliouche, Martins
Teknik Direktör: Philippe Clement

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Denswil, Eren Elmalı, Siopis (Abdulkadir Ömür dk. 74), Hamsik (Bakasetas dk. 56), Bardhi (Naci Ünüvar dk.82 ?), Yusuf Yazıcı (Umut Bozok dk. 56), Trezeguet (Djaniny dk. 72), Gomez
Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Hüseyin Türkmen, Hugo, Gbamin, Yusuf Erdoğan, Doğucan, Lahtimi
Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Goller: Ben Yedder (dk.14 ve 45 pen.), Disasi (dk. 55) (Monaco), Bakasetas (dk. 71) (Trabzonspor)
Kırmızı kart: Gomez (dk. 10) (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Denswil (Trabzonspor), Vanderson, Diatta (Monaco)

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