Trabzonspor - Monaco Maçı Canlı Anlatım!

TRABZONSPOR 4 - 0 MONACO

MAÇTAN DAKİKALAR

1' İlk düdük geldi ve maç başladı.

9' Gönderilen uzun topta savunma arkasına sarkan Djaniny, sol çaprazdan ceza sahasına sokuldu. Kaleciyle karşı karşıya kalan Djaniny, yaptığı vuruşta Nübel'i geçemedi. Devamında Djaniny'nin topla buluştuğu pozisyon için ofsayt bayrağı havada.

22' Hamsik'in sol çaprazdan yaptığı vuruşta savunmadan seken top kornere gitti.

26' Sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Diatta ceza sahası dışından gelişine vuruşunu yaptı. Diatta'nın şutunda top üstten dışarı çıktı.

44' GOOOL! Trabzonspor 1-0 öne geçti.Gol (KK) - Axel Disasi

48' GOOOOOL! Trabzonspor farkı ikiye çıkardı. Bakasetas'ın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda kale sahası çizgisi üstünde topa iyi yükselen Vitor Hugo yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.Gol - Vitor Hugo

57' GOOOOOOLLL! Enis Bardhi farkı 3'e çıkaran golü attı. Bardhi ceza yayının sağından kullandığı serbest vuruşta doğrudan kaleyi düşündü. Bardhi'nin şutunda top ağlara gitti.Gol - Enis Bardhi

69' GOOOOOLLL! Trezeguet, skoru 4-0 yapan golü attı. Savunma arkasına atılan topta Vanderson ayağından kaçırdı topu. Trezeguet topu çok iyi taşıdı ve sağ çaprazdan yaptığı düzgün bir vuruşla topu ağalara gönderdi.Gol - Mahmoud Trezeguet

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İLK 11'LER!

TRABZONSPOR: Uğurcan, Hüseyin, Bartra, Denswil, Eren, Gbamin, Hamsik, Bakasetas, Djaniny, Bardhi, Umut Bozok.

MONACO: Nübel, Vanderson, Badiashile, Disasi, Henrique, Diatta, Camara, Fofana, Golovin, Embolo, Ben Yedder.

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